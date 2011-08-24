به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این قرار بود در 6 مارس 2012 کتاب داستان زندگی استیو جابز وارد کتابفروشیهای اروپا و آمریکا شود، اما اکنون قرار است این کتاب تا پایان سال جاری عرضه شود.

این کتاب را "والتر ایزاسکون"، مدیر اجرایی "سی. ان. ان"، رئیس سابق مجله تایم و مدیر اجرایی موسسه "اسپن" نوشته است.

موسسه "اسپن"، یک سازمان عام المنفعه است که در بخش فرهنگ و آموزش فعال است و به خصوص زندگینامه های شخصیتهای مهمی چون آلبرت انیشتین و بنجامین فرانکلین را تالیف و منتشر کرده است.

اما در شرق دور یعنی در تایوان که پس از چین به ساخت محصولات تقلبی شهرت دارد کتاب داستان زندگی مغز اپل در یک نسخه جعلی به فروش می رسد.

این بیوگرافی که با عنوان "11 توصیه استیو جابز به نوجوانان" به فروش می رسد در راس طبقه بندی پرفروش ترین کتابهای کتابفروشیهای زنجیره ای KingStone تایوان قرار گرفته است.

این نسخه جعلی را فرد اسرارآمیزی به نام "جان کیج" نوشته است که هیچ ارتباطی با خواننده آمریکایی ندارد.

"جان کیج" این کتاب را با استفاده از "کپی/ پیست" (Copy & Paste) از منابع مختلف گردآوری کرده و با این کار تاکنون 40 هزار دلار به دست آورده است.

پلیس در تحقیقات اولیه توانست آدرس این فرد مرموز را به دست آورد. اما این آدرس نیز که مربوط به یک ساختمان مخروبه بود همانند کتاب و اسم این فرد جعلی است.