مردم سیستان و بلوچستان یکپارچه در روز قدس شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: در آستانه روز جهانی قدس و به منظور اعلام انزجار جهان اسلام از جنایات اسرائیل غاصب و پایمال کردن حق ملت مظلوم فلسطین، مردم این استان اعم از شیعه و سنی، برادروار و دست در دست هم، یکپارچه و منسجم، همنوا با مردم مسلمان ایران و سایر ملل مسلمان جهان همزمان با صبح آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان در راهپیمایی بزرگ روز قدس شرکت خواهند کرد.

این بیانیه می افزاید: روز قدس روزی است که نه تنها برای فلسطینیان بلکه برای جهان اسلام دارای اهمیت است و در حقیقت پاسخی در جواب ندای مظلوم خواهی مردم فلسطین است.

در این بیانیه آمده است: رژیم اسرائیل بداند تا زمانی که بر قدس شریف احاطه دارد حمایت ملت مسلمان از فلسطین ادامه خواهد داشت و آنان باید باور کنند که تسلط بر فلسطین خیالی واهی و پوچ است.

این بیانیه با اشاره به جنبشهای اخیر کشورهای منطقه بویژه بحرین، لیبی، مصر و تونس می افزاید: خیزش مردم منطقه تحولی جهانی را به دنبال داشته که این تحول می تواند وحشتی در دل اسرائیلیان ایجاد کند که با شرکت مسلمانان در روز قدس این وحشت مرگ تدریجی صهیونیسم را به دنبال خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: امروز جهان اسلام بیدارتر از گذشته سعی در دفاع از ارزشهای خود دارد و دشمنان باید بدانند که تصرف جهان اسلام را برای همیشه به گور خواهند برد.

اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بر حضور پرشور و یکپارچه ملت ایران و استان در روز قدس تاکید کرد.