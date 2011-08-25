  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

در هفته دولت/

177پروژه در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و کلنگ زنی می شود

177پروژه در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و کلنگ زنی می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در هفته دولت 177پروژه با اعتبار 445 میلیارد ریال و اشتغالزایی یک هزار و 298نفر در این استان افتتاح و کلنگ زنی می شود.

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 167پروژه با اعتبار 430میلیارد ریال افتتاح و 10پروژه با اعتبار 15میلیارد ریال کلنگ زنی می شود.

وی اظهار داشت: این پروژه ها در بخش های مختلف خدمات، بهداشت و درمان، ورزش، کشاورزی، تولیدی و اقتصادی هستند.

حبیبی بیان کرد: از مجموع پروژه ها، 44 پروژه در شهرستان بویراحمد، 50 پروژه در کهگیلویه، 26 پروژه در گچساران، 19 پروژه در بهمئی، 11پروژه در چرام، 9 پروژه در باشت و هشت پروژه در دنا به بهره برداری می رسند و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

وی، سالن ورزشی دو هزار نفری بانوان، فاز دوم آبرسانی به روستاهای منطقه لوداب، استخر ورزشی کارگران یاسوج، فاز اول بزرگ راه شیراز – یاسوج، راه فرعی "دمچنار" – "مارگون" را از طرح های افتتاحی در بویراحمد و سالن بانوان دهدشت، پل 90 متری "قلعه بنی"، فاز اول آبرسانی "عالی طیب" و چند طرح اقتصادی و تولیدی را از پروژه های افتتاحی در شهرستان کهگیلویه عنوان کرد.

معاون عمرانی استاندار، همچنین سالن ورزشی1200نفری، زورخانه ورزشی، کتابخانه مرکزی، دبیرستان شش کلاسه "رادک" و گاز رسانی به چند روستا را از جمله طرح های افتتاحی شهرستان گچساران عنوان کرد.

حبیبی یادآور شد: آبیاری تحت فشار "عباس آباد"، سالن چند منظوره ورزشی وطرح پرورش ماهی مهمترین طرح های افتتاحی در شهرستان دنا و استخر شنا، زورخانه ورزشی، سالن 1200نفری، گاز رسانی به 12روستا و پارک لاله از پروژه های افتتاحی در شهرستان بهمئی هستند.

وی، جایگاه CNG، اصلاح و آبرسانی شهر چرام، مدرسه "موگرمو" و 49واحد مسکن شهری را برخی از طرح های افتتاحی در شهرستان چرام و دبیرستان دخترانه بوستان، مجتمع گلخانه ای، راه روستایی، ارودگاه تفریحی امام زاده سید محمد (س) را از پروژه های شهرستان باشت عنوان کرد.

کد مطلب 1391852

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها