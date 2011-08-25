177پروژه در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و کلنگ زنی می شود

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 167پروژه با اعتبار 430میلیارد ریال افتتاح و 10پروژه با اعتبار 15میلیارد ریال کلنگ زنی می شود.

وی اظهار داشت: این پروژه ها در بخش های مختلف خدمات، بهداشت و درمان، ورزش، کشاورزی، تولیدی و اقتصادی هستند.

حبیبی بیان کرد: از مجموع پروژه ها، 44 پروژه در شهرستان بویراحمد، 50 پروژه در کهگیلویه، 26 پروژه در گچساران، 19 پروژه در بهمئی، 11پروژه در چرام، 9 پروژه در باشت و هشت پروژه در دنا به بهره برداری می رسند و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

وی، سالن ورزشی دو هزار نفری بانوان، فاز دوم آبرسانی به روستاهای منطقه لوداب، استخر ورزشی کارگران یاسوج، فاز اول بزرگ راه شیراز – یاسوج، راه فرعی "دمچنار" – "مارگون" را از طرح های افتتاحی در بویراحمد و سالن بانوان دهدشت، پل 90 متری "قلعه بنی"، فاز اول آبرسانی "عالی طیب" و چند طرح اقتصادی و تولیدی را از پروژه های افتتاحی در شهرستان کهگیلویه عنوان کرد.

معاون عمرانی استاندار، همچنین سالن ورزشی1200نفری، زورخانه ورزشی، کتابخانه مرکزی، دبیرستان شش کلاسه "رادک" و گاز رسانی به چند روستا را از جمله طرح های افتتاحی شهرستان گچساران عنوان کرد.

حبیبی یادآور شد: آبیاری تحت فشار "عباس آباد"، سالن چند منظوره ورزشی وطرح پرورش ماهی مهمترین طرح های افتتاحی در شهرستان دنا و استخر شنا، زورخانه ورزشی، سالن 1200نفری، گاز رسانی به 12روستا و پارک لاله از پروژه های افتتاحی در شهرستان بهمئی هستند.

وی، جایگاه CNG، اصلاح و آبرسانی شهر چرام، مدرسه "موگرمو" و 49واحد مسکن شهری را برخی از طرح های افتتاحی در شهرستان چرام و دبیرستان دخترانه بوستان، مجتمع گلخانه ای، راه روستایی، ارودگاه تفریحی امام زاده سید محمد (س) را از پروژه های شهرستان باشت عنوان کرد.