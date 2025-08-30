کلنگ زنی مجموعه بزرگ نمایندگی خودروهای سنگین و سبک در گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی در حاشیه کلنگ زنی مجموعه بزرگ نمایندگی خودروهای سنگین و سبک گچساران اظهار کرد: این طرح گامی مهم در صنعت خودرو در جنوب کشور دانست و با بهره برداری از آن ۱۵۰ نفر مشغول به کار می‌شوند.

وی اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان گچساران در محور مواصلاتی، این طرح شهرستان را به مرکزی مهم برای خدمات رسانی به خودروهای سبک و سنگین تبدیل خواهد کرد.

سرمایه گذار این طرح هم گفت: از استاندار و همه مسئولین انتظار داریم برای بهره برداری هر چه سریع‌تر این طرح صنعتی بزرگ نهایت کمک را داشته باشند.

قادری با مهم دانستن این طرح در شهرستان گچساران اضافه کرد: هدف این طرح خدمات رسانی و نمایندگی پس از فروش شرکت‌های خودروسازی سنگین در کشور است.