بهره برداری از بیمارستان تامین اجتماعی یاسوج در سال ۱۴۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ بهگام به همراه نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در بازدید از روند ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی یاسوج اظهار کرد: روند تکمیل فاز دوم بیمارستان شهدای گمنام یاسوج به دلایل مختلف شامل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و برخی مسائل در مدت زمان مد نظر دچار تأخیر شده است.

وی افزود: نظر به اینکه پیمانکار پروژه پیش از شروع کار مصالح مورد نیاز را تهیه کرده بود و برای اجرای کار در سه ماه اینده نیز مواد و مصالح مورد نیاز محیا است این پروژه توانسته روند مطلوبی را طی کند.

مدیر درمان تامین اجتناعی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بر اساس زمان بندی این پروژه طی ۲۵ ماه به بهره برداری خواهد رسید گفت: هم اکنون ۴ ماه از این زمان بندی می‌گذرد و امید است‌که در. نیمه اول سال ۱۴۰۶ به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: این طرح در چهار طبقه اجرا می‌شود که اعتبار مورد نیاز برای تکمیل سه هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال است که تاکنون ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

بهگام ضمن بیان اینکه فاز نخست این طرح با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال در آذر ماه سال ۱۴۰۳ به پایان رسیده بود، یادآور شد: تکمیل طرح توسعه امکان افزایش کمی و کیفی خدمات ارائه شده به بیمه شدگان همچون امکان ویزیت سرپایی مراجعان، افزایش تعداد اتاق‌های عمل بیمارستان از ۳ به هفت اتاق را فراهم می اورد.

توجه به نیازمندی‌های درمان شهرستان بویراحمد ضروری است

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی هم گفت: یاسوج به عنوان مرکز استان پوشش‌دهنده بیش از ۵۰ درصد جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد است و حتی شهرستان‌های مجاور مانند کهگیلویه نیز از خدمات درمانی آن استفاده می‌کنند بنابراین توجه به نیازهای این حوزه بر اساس سرانه‌های تعریف‌شده ضروری است.

محمد بهرامی با اشاره به مشکلات جدی موجود در حوزه درمان بیان کرد: با توجه به برنامه زمان‌بندی ۲۲ ماهه اعلام‌شده برای این پروژه انتظار داریم همانند گذشته با حداقل تأخیر به پایان برسد.

وی رعایت شرایط فنی و استانداردهای خاص بیمارستان‌سازی را امری حیاتی خواند و افزود: امیدواریم کلیه ضوابط فنی به‌طور کامل رعایت شود تا پس از بهره‌برداری بتوانیم حداکثر استفاده را از فضاها و تجهیزات پیش‌بینی شده داشته باشیم و کیفیت مطلوب در ارائه خدمات سلامت محقق شود.

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی فعلی پروژه قابل قبول است ابراز امیدواری کرد: امید است تا پایان سال شاهد تغییر ملموسی در پیشرفت پروژه باشیم.

وی با اشاره به سابقه همکاری خود در توسعه بیمارستان کنونی گفت: در گذشته نیز برای الحاق ملک مجاور به بیمارستان پای کار بودیم و امروز نیز آماده‌ایم تا در داخل استان یا در سطح ملی در تهران هرگونه حمایت لازم برای به پایان رسیدن پروژه با حداقل تأخیر و بالاترین کیفیت را ارائه دهیم.