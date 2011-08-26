۴ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۰۹

پیشگام شعر معاصر زنان تونس درگذشت

«زبیده بشیر» شاعر معروف تونسی که از پیشروان شعر زنان این کشور بود، در سن 73 سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، وزارت فرهنگ تونس از او به عنوان «یکی از شاعران نامدار و بلندپایه دهه 1950 میلادی» این کشور نام برد و درگذشت او را یک ضایعه برای شعر توانس توصیف کرد.

در این اعلامیه همچنین آمده است که زبیده بشیر نخستین زن تونسی بوده که توانسته اولین کتاب شعر خود را با عنوان «سوز» چاپ کند.

در تونس یک جایزه شعری به نام این شاعر وجود دارد که هر ساله به یک زن شاعر اهدا می‌شود.

زبیده بشیر در روزهای پایانی عمر خود سرگرم آماده‌سازی سومین دفتر شعری خود برای چاپ بود.

وی که در سال 1938 در شهر «سیدی یوسف» تونس به دنیا آمد، تعلیمات آموزشی در مدرسه ندید و در خانه به فراگیری ادبیات پرداخت و از «مصطفی خریف» به عنوان الگوی خود در شعر نام می‌برد.

