به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تبعات جنگ اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی اظهار کرد: کاهش درآمدهای دولت ناشی از تحریمها میتواند اجرای پروژههای عمرانی و طرحهای اقتصادی را با چالش مواجه کند، اما نباید اجازه داد خدماترسانی یا تأمین کالا در بازار دچار خلل شود.
وی افزود: برای جلوگیری از توقف پروژههای پیشران باید از روشهای متنوع تأمین مالی از جمله مشارکت بخش خصوصی، همکاری بانکها، استفاده از ظرفیت ماده ۵۶، مشارکت خیرین و همافزایی با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مقامات ملی استفاده کرد.
اولویت با پروژههای حیاتی
استاندار بوشهر با بیان اینکه پروژههای مرتبط با کیفیت زندگی و سلامت مردم در اولویت تأمین مالی قرار دارند، گفت: طرحهای سدسازی و آبرسانی، راهها، بیمارستانها، پروژههای آموزشی، کشاورزی، آبزیپروری و گردشگری باید با جدیت دنبال شوند.
زارع درباره وضعیت زیرساختهای درمانی استان اظهار کرد: شاخص تخت بیمارستانی بوشهر در حال حاضر ۱.۲ تخت به ازای هر هزار نفر است، در حالی که میانگین کشوری ۱.۸ تخت است و باید این فاصله جبران شود.
وی ادامه داد: تلاش میکنیم در نیمه نخست سال آینده پروژههای بیمارستان مادر و کودک، فاطمه زهرا (س) و اعصاب و روان در بوشهر و همچنین بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان به بهرهبرداری برسند.
حرکت از صنایع میاندستی به پاییندستی
استاندار بوشهر همچنین توسعه صنایع پاییندستی را یکی از الزامات افزایش ارزش افزوده در استان دانست و گفت: وقتی در جنوب استان صنایع پتروشیمی وجود دارد، باید از ظرفیت این صنایع برای توسعه زنجیرههای پاییندستی و افزایش ارزش افزوده استفاده کنیم.
زارع افتتاح یک واحد صنعتی در دیلم با سرمایهگذاری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان را نمونهای از این رویکرد دانست و افزود: بخشی از مواد اولیه این واحد از محصولات پتروشیمی تأمین میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر تصریح کرد: با توجه به چشمانداز روشن منطقه آزاد، باید از این ظرفیت در راستای تحقق سند توسعه استان و ایجاد ارزش افزوده در حوزههای صنعت، آبزیپروری و تجارت استفاده کنیم.
استاندار بوشهر اضافه کرد: استان حدود ۲ هزار شناور و ۱۴ هزار ملوان دارد که ظرفیت عظیمی برای توسعه تجارت دریایی و رویه ملوانی محسوب میشود.
امنیت؛ یکی از عوامل جذب سرمایهگذاران
زارع با قدردانی از نیروهای مسلح در پاسداری از مرزها و تأمین امنیت استان گفت: با وجود شرایط دشوار و حملات متعدد به استان، نیروهای انتظامی، سپاهی، بسیجی و ارتشی با روحیه بالا از امنیت استان و منافع ملی پاسداری کردند.
وی امنیت و نظم حاکم بر استان را یکی از عوامل مهم مورد توجه سرمایهگذاران عنوان کرد و افزود: سرمایهگذاران در کنار مهماننوازی مردم، وجود امنیت و نظم بالا را از دلایل ورود به بوشهر میدانند.
استاندار بوشهر با قدردانی از صبوری مردم در مواجهه با قطعیهای برق ناشی از خروج نیروگاههای برقآبی به دلیل کاهش شدید ذخیره سدها، از همکاری فعالان بخشهای مختلف تولیدی نیز تقدیر کرد.
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