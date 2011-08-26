نگرانیها درباره شدت گرفتن توفان "ایرنه"/ تمامی پروازها به شرق آمریکا لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، توفان دریایی موسوم به ایرنه امروز با درهم کوبیدن مناطقی در اقیانوس اطلس به سواحل آمریکا رسید. این توفان در مسیر خود مناطقی در مجمع الجزایر باهاماس را ویران کرد. آسوشیتدپرس با اعلام این مطلب از ویران شدن دست کم 90 درصد خانه ها در مسیر این توفان که محل سکونت بیش از 200 هزار نفر است، خبر داد.

این در حالی است که با پیشروی این توفان به خاک آمریکا و شدت گرفتن آن نگرانی مقامات این کشور از خسارات توفان افزایش یافته است. مرکز ملی توفان در میامی ایالت فلوریدا با اشاره به حالت فوق العاده در سواحل شرقی آمریکا اعلام کرد طوفان ایرنه پس از عبور از کارولینای شمالی به مریلند، دلاور و نیوجرسی می رسد.

بر این اساس سرعت باد در مرکز ایرنه که توفان درجه 2 به شمار می رود 110 مایل (معادل 176کیلومتر) در ساعت بوده و می تواند به مناطقی که آمادگی مقابله با آن را ندارند مانند سواحل جرسی و لانگ آیلند خسارات جدی وارد کند.

به نوشته نیویورک تایمز انتظار می رود ایرنه در روز شنبه از کارولینای شمالی گذشته و روز یکشنبه به نیویورک برسد. این در حالی است که شهردار نیویورک از ساکنان خواسته این شهر را ترک کرده و به مناطق امن بروند.

مقامات شهر واشنگتن نیز با تشکیل گروههای امداد ویژه خود را برای خسارات این توفان سهمگین آماده کرده اند. کارشناسان شدت و اندازه توفان ایرنه را غیرمعمولی خوانده و در مورد خطرات آن هشدار داده اند.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد از زمان ورود توفان به سواحل آمریکا در روز گذشته پروازها از تمامی شهرهای آمریکا به مناطق شرقی این کشور لغو شده است.

بر این اساس شرکتهای هواپیمایی از جمله دلتا ایرلاینز، یونایتد ایرلاینز، ساوث وست ایرلاینز، یو اس ایرویز و امریکن ایرلاینز با توجه به شدت توفان تمامی پروازهای خود به این مناطق را لغو و یا به روزهای بعد از توفان موکول کرده اند.

این در حالی است که لغو این پروازها در زمان اوج سفر به مناطق شرقی علاوه بر ایراد خسارات سنگین به شرکتهای مذکور موجب سرگردانی دهها هزار مسافر آمریکایی نیز شده است.