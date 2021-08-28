هشدار هواشناسی در مناطقی از آمریکا: شهرها را تخلیه کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، در پی آشفته شدن شرایط جوی در آمریکا، هواشناسی این کشور نسبت به آثار و تبعات گسترده طوفان آیدا هشدار داد.

در این ارتباط هواشناسی آمریکا اعلام کرده که ممکن است طوفان آیدا باعث شود تا برخی مناطق آمریکا برای هفته‌ها یا ماه‌ها قابل سکونت نباشد.

براساس ارزیابی‌ها، حدود ۱۴ میلیون آمریکایی در مسیر عبور طوفان سهمگین آیدا قرار دارند و این طوفان با وزش بادهای شدید، بارندگی سیل آسا و بالا آمدن سطح آب همراه خواهد بود.

در نیواورلئان شهردار این شهر از ساکنان خواسته است تا شهر را ترک کنند. به گفته مقامات نیواورلئان، افرادی که خانه‌های خود را ترک نمی‌کنند، باید در انتظار تبعات طوفان باشند، چون همزمان برق و ارتباطات قطع می‌شود و شاید امدادگران حتی تا سه روز نتوانند خود را به آن‌ها برسانند.

دیگر مقامات محلی نیز از ساکنان و شهروندانی که در مسیر طوفان آیدا قرار دارند خواسته‌اند تا محل سکونت خود را تا پیش از رسیدن این طوفان بزرگ ترک کنند و تا عادی شدن شرایط به منطقه برنگردند.

تصاویر و گزارش‌ها حاکی از تخلیه بسیاری از فروشگاه‌ها و ایجاد موانع ایمنی در بسیاری از مناطق دارد، هرچند هنوز مشخص نیست که حجم خرابی‌های احتمالی این طوفان تا چه میزان خواهد بود.