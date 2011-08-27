نمایشگاه عکس و نقاشی در فارسان برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد صفدری هدف از اجرای نمایشگاه عکس و نقاشی را ثبت تصاویر حضور حماسی و تاریخی مردم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و تجدید میثاق با آرمان‌های اسلام و نظام دانست.

وی ادامه داد: روز جهانی قدس روزی بزرگی برای متحد شدن جهان اسلام است و هیچ فتنه و نیرنگی از سوی دشمنان اسلام، این اتحاد را نمی‌تواند بر هم بزند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی اقتدار خود را از وحدت اسلامی و پشتیبانی مردم در همه مقاطع گرفته و باید این مهم همواره حفظ شود.

وی از حضور حماسی اهالی فرهنگ و هنر این شهرستان در راهپیمایی روز قدس قدردانی و تصریح کرد: هنرمندان همواره در عرصه‌های مهم و حساس کشور حضور پررنگی داشته که این مهم نقش بسزایی در ناکام گذاشتن دشمنان کشور دارد.