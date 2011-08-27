ویژگیهای اخلاقی حضرت علی (ع) سرمشق و الگویی برای نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منصوری ظهر شنبه در همایش بسیج محلات شهرستان بانه گفت: با توجه به اینکه جوانان در صف اول مقابله با جنگ نرم دشمنان قرار دارند بنابراین باید هوشیاری بیشتری از سوی جوانان بسیجی در راستای رصد موارد مشکوک امنیتی و خنثی کردن توطئه های دشمن صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ایام هفته دولت خدمات ارزنده دولتهای نهم و دهم را تشریح کرد و افزود: رسیدن به اهداف مدنظر دولت در خدمت رسانی به اقشار مستضعف بسیار ارزنده است و برای دست یابی به این مهم باید مردم نیز مشارکت و همراهی خوبی در این بخش داشته باشند.

فرماندار شهرستان بانه اظهار داشت: تشریح خدمات ارزنده دولت های نهم و دهم در رسیدگی به امور اقشار مستضعف گسترده بوده و باید به همین میزان نیز این خدمات و دستاوردها را به مردم اطلاع رسانی کرد.

همایش بسیج محلات شهرستان بانه با حضور امام جمعه بانه و نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری، فرماندار این شهرستان، ائمه جمعه و جماعت در محل مسجد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بانه برگزار شد و در پایان از نفرات نمونه و بسیجی محلات این شهرستان تقدیر شد.