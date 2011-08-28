نشریات به جای عکس مدیران تصویر پروژه ها را چاپ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما بعد از ظهر یکشنبه در نشست مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی افزود: روابط عمومی ها اطلاعات را کارشناسی شده در اختیار رسانه ها بگذارند تا رسانه ها هم آن را به صورت تحلیلی و مقایسه ای در اختیار مخاطبان قرار دهند.

وی بیان کرد: یکی از وظایف مهم روابط عمومی ها اطلاع رسانی واقعی، شفاف و بیان کمی و کیفی دستاوردها و خدمات ارزشمند انجام شده نظام و دولت است.

رهنما با اشاره به توجه ویژه دولت به کهگیلویه و بویراحمد، تصریح کرد: هفته دولت و دیگر مناسبت های ملی بهترین فرصت برای بیان دستاوردها انقلاب، نظام و خدمات ارزنده دولت است.

معاون استاندار استان بیان داشت: همه دستگاه های اجرایی که پروژه های برجسته و کلیدی در استان دارند در قالب تیزرهای تبلیغاتی و از طریق صدا و سیما اطلاع رسانی کنند.

وظایف روابط عمومی ها به خوبی نهادینه نشده است

مدیرکل حوزه استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: وظایف، اهداف و ماموریت های روابط عمومی به خوبی نهادنیه نشده است و این نوعی سردرگمی و انباشتگی کارها را بوجود می آورد.

غریب دین پرور افزود: متاسفانه اهمیت و جایگاهی که برای بخش های دیگر در دستگاه های اجرایی لحاظ می شود برای روابط عمومی در نظر گرفته نمی شود.

وی اظهار داشت: باید تلاش کرد نوع نگاه به روابط عمومی ها تغییر کند و آنان کارکرد اصلی خود را انجام دهند.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان نیز در این مراسم گفت: همه روابط عمومی ها ملزم به فراگیری دوره های آموزش خبرنگاری هستند.

سید محمود رادمنش تجهیز روابط عمومی ها را برای اطلاع رسانی ضروری عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر مدیران به روابط عمومی ها شد.