به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به آنچه آن را «فضاسازی‌های دروغین برخی از رسانه‌ها و اتهامات ناروا و دور از انصاف وارد شده از سوی برخی ناآگاهان» عنوان کرده است در گزارشی به بررسی فعالیت‌ها و روند عملکرد معاونت امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم پرداخته است.

هیچ کتاب فاخر و ارزشمندی به دلیل مشکلات مالی محروم از چاپ نخواهد شد

بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی، این معاونت به منظور توسعه و توجه به انتشار کتاب‌های ارزشمند با شعار محوری «هیچ کتاب فاخر و ارزشمندی به دلیل مشکلات مالی محروم از چاپ نخواهد شد» و همچنین در راستای حمایت از تولید کتب علوم انسانی و اسلامی و حمایت از انتشار و تالیف آثار روایی شیعه و احیای مجدد کتب تراثی و میراث مکتوب شیعی و حمایت از انتشار کتاب‌های دفاع مقدس، قرآن و تفسیر، حجاب و عفاف، بصیرت افزایی و جنگ نرم و ادبیات انقلاب اسلامی در دستور کار قرار داده است که در همین راستا در سال 88 و 89 بیش از 1800مجموعه کتاب و طرح تالیف آثار فاخر و برجسته مورد حمایت قرارگرفت.

تقویت و تجهیز کتابخانه‌های عمومی سراسرکشور

در سال‌های 88 و 89 بالغ بر 500 میلیارد ریال کتاب از سوی معاونت فرهنگی وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی به منظور تقویت و تجهیز کتابخانه‌های عمومی، مدارس، مساجد، کارخانه‌ها و زندان‌ها خریداری شده است.

حمایت از جشنواره‌ها٬ همایش‌ها و جوایز ادبی کشور با رویکرد توجه به مضامینی چون انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ادبیات پایداری ٬ قرآن وعترت نیز در همین راستا صورت پذیرفته است.

حمایت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از جشنواره‌های خودش

بر اساس این گزارش، حمایت معاونت امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مراکز خلاق و فعال در حوزه تولید آثار دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و توجه به مراکز و مؤسسات فرهنگی غیر دولتی با عنایت به موضوعات قرآنی، سیره اهل بیت (ع)، جنگ نرم، حجاب و عفاف و نقد عرفان‌های دروغین و توجه ویژه و حمایت از جوایز و جشنواره‌های فرهنگی مانند جایزه کتاب سال، جشنواره شعر فجر، جایزه جهانی کتاب سال، همایش شاعران ایران و جهان، جایزه ادبی جلال‌آل‌احمد، جایزه پروین اعتصامی، جایزه گام اول، جشنواره نقد کتاب، کتاب فصل، جایزه قلم زرین، جایزه ادبی یوسف، کتاب سال دفاع مقدس، کنگره شعر دفاع مقدس، جایزه ادبی شهید غنی‌پور، کنگره شعر دفاع مقدس، جایزه انتخاب بهترین کتاب خلیج فارس، جشن انقلاب و همایش‌های تجلیل ازمفاخر و بزرگان و مشاهیر اسلامی و ایران، از مهم‌ترین اقدامات این معاونت بوده است.

تقویت ناشران حوزه دین و انقلاب اسلامی

معاونت امورفرهنگی به منظور تقویت ناشران حوزه دین و انقلاب اسلامی با حمایت از راه‌اندازی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، اتحادیه ناشران قرآنی، انجمن ناشران دفاع مقدس و تقویت انجمن زنان ناشر و اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و انجمن‌های چاپ و نشر به طوری که فقط در یک سال اخیر بیش از 32 نشست عمومی با فعالان عرصه چاپ و نشر در معاونت فرهنگی برگزار شده و با بیش از 1400 ناشر دیدار و گفتگو به عمل آمده است.

برنامه‌های گسترده برای حمایت از اهالی قلم

حمایت از اهالی قلم نویسندگان، شاعران،داستان‌نویسان، مترجمان و پژوهشگران به عنوان یکی از رویکردهای بسیار مهم در گزارش معاونت امور فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس علاوه بر بیمه اهل قلم، اعطای درجه هنری اهل قلم، بیمه تکمیلی، صدور کارت الکترونیکی خرید کتاب و صدور کارت وام به اهل قلم نمونه‌هایی از این فعالیت‌ها است. همچنین در سال گذشته با بیش از 480 نویسنده و اهل قلم دیدار و گفتگو در سطح معاون وزیر به عمل آمده است که نشست‌های عمومی و خصوصی با رویکرد سیاستگذاری، عملیاتی و حتی انتقادی با نویسندگان و ناشران و فعالان حوزه کتاب بویژه با چهره‌هایی که دغدغه‌های دینی، انقلابی وفرهنگی دارند از اولویتهای مجموعه معاونت فرهنگی اعلام شده است.

انعقاد تفاهم‌نامه‌های فرهنگی

بر اساس این گزارش معاونت امورفرهنگی همچنین در نظر دارد با انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد فرهنگی در جهت هم‌افزایی فعالیت‌ها و هم اندیشی با فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی و همچنین افزایش جامعه مخاطب با سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مختلف مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت کار، ارتش، سپاه، نیروی مقاومت، شهرداری‌ها و استانداری‌ها برای برپایی همایش‌های ادبی، نمایشگاههای کتاب و تقویت نویسندگان و ناشران و بهبود بخشی تولید، توزیع و مصرف کتاب به مقوله گسترش کتاب خوانی در کشور بپردازد.

گسترش نمایشگاه‌های کتاب استانی

گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی می‌افزاید: در سال گذشته در اکثر استان‌ها نمایشگاه کتاب استانی با حضور میانگین 350 ناشر برگزار شد. رویکرد جدید معاونت امور فرهنگی برپایی و توسعه نمایشگاه‌های کتاب در شهرستانهای بزرگ و سپس در سایر شهرستانها با استفاده از توان تشکل‌های صنفی نشر استوار است. همچنین نمایشگاههای تخصصی با موضوعات دین، دفاع مقدس، دانشگاهی، کودک و نوجوان، کتب خارجی، کتب آموزشی و جنگ نرم، حجاب و عفاف در همین راستا عنوان شده است.

حمایت از فعالیتهای فرهنگی استانها با رویکرد تمرکززدایی

بر اساس اعلام معاونت فرهنگی در سال گذشته 43 میلیارد تومان و در سال 90 بالغ بر 53 میلیارد تومان از اعتبارات این معاونت برای حمایت از برپایی نمایشگاه‌ها، بزرگداشت مفاخر و مشاهیری چون آیت‌الله مرعشی نجفی، طالب آملی، آیت‌الله سبزواری، بهلول، شهریار، ژولیده نیشابوری، نصرالله مردانی، سپیده کاشانی، سلمان هراتی، نیما یوشیج، قیصر امین‌پور و مراسم بزرگداشت حافظ، سعدی، مولوی، عطار، خیام، فردوسی، بیدل دهلوی اختصاص یافته است.

ایجاد پایگاه‌های تازه‌های کتاب در حوزه‌های علمیه، دانشگاهها و مراکز استانها، حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های یاد یار مهربان،‌اهدای کتاب، یارانه کتاب به نمایشگاهها، نظارت بر چاپ کتب و چاپخانه‌ها، کمک به برگزاری کارگاه‌های آموزشی فعالان چاپ استانها، حمایت از کتب ارزشمند و انتشار دیوان شعر شعرای قرن اخیر، حمایت از چاپ و تدوین اطلس جامع استان، حمایت از انجمن‌های شعر و ادب و جشنواره‌های شعر رضوی و شعر علوی و حمایت از خادمان حوزه نشر از دیگر اقداماتی است که معاونت امورفرهنگی در حوزه فعالیت‌های استانی خود پی گیری می‌کند.