به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز یک‌شنبه (۲۳فروردین ۱۴۰۵) ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اعضای هیئت مدیره انجمن قلم ایران دیدار کرد. در این دیدار رحیم مخدومی، احمد شاکری، محمدرضا سرشار، مریم پوریامین، مصطفی محدثی خراسانی و مجید صفاتاج حضور داشتند.

انجمن قلم ایران یکی از ستون‌های حوزه ادبیات است

ابراهیم حیدری در این دیدار ضمن عرض تسلیت شهادت قائد امت، با اشاره به لزوم همبستگی و پشتیبانی در میان مردم گفت: اکنون در این برهه حساس به قلم، اندیشه و دانش شما نیاز داریم. قلم، فکر و کلام شما گروه‌های مرجع تاثیرگذار به همبستگی، روحیه ملی و میهن دوستی جمعی کمک می‌کند. اصحاب قلم و صنعت نشر بازوهای فکری و اجرایی توانمندی هستند که فاصله بین میدان تا سیاست را کوتاه می‌کنند. شما آسیب‌های اجتماعی، معضلات فرهنگی، اخلاقی جامعه و... را می‌شناسید و می‌توانید با انتقال درست آن به سیاستگذاران نقشی تعیین کننده داشته باشید.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران همچنین مطرح کرد: در دولت چهاردهم حوزه ادبیات، شعر و زبان فارسی مورد توجه ویژه است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور فرهنگی در این حوزه تاکید ویژه دارند. در همین راستا موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران مجموعه ای برنامه ها و اقدامات را در دست اجرا دارد که مهمترین آنها عبارتند از: حمایت از اهالی قلم و فرهنگ، گسترش زبان و ادبیات فارسی، توجه به عرصه بین المللی شعر و داستان فارسی، شناسایی و آموزش و حمایت از از نوقلمان حوزه شعر و ادبیات در اشکال مختلف اعم از برگزاری دوره های آل جلال، راه اندازی و شناسنامه دار کردن انجمن های ادبی، راه اندازی باشگاه های ادبی، حمایت از جوایز ادبی در اقصی نقاط کشور با تکیه برآموزش نوقلمان، پایگاه های نقد ادبی و...

حیدری اضافه کرد: حمایت از آثار شاعران و نویسندگان نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا و با پیگیری های معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی‌رغم مشکلات موجود، دفتر شعر و ادبیات در معاونت فرهنگی راه اندازی شد که حوزه سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدامات بنیادی در این حوزه را برعهده بگیرد. برگزاری نمایشگاه‌های کتاب و حضور در نمایشگاه‌های کتاب در سایر کشورها نیز در این دولت مورد توجه است تا به دستاوردهای فرهنگی بیشتری در این حوزه برسیم.

او با بیان اینکه انجمن قلم ایران یکی از ستون‌های حوزه ادبیات است، ادامه داد: این پیشینه باید اثرگذاری بیشتری داشته باشد و دامنه فعالیت‌های خود را گسترش دهد و روی نسل جوان سرمایه‌گذاری کند. لازم است سراغ آموزش، هدایت و حمایت برویم. آموزش، سرمایه‌گذاری است و باید در این حوزه تلاش بیشتری داشته باشیم. ما تلاش‌ می‌کنیم زیرساخت‌ها را فراهم کنیم تا شما استادان راهبری این حوزه را برعهده بگیرید.

وی ضمن تاکید بر حمایت مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اقدامات و فعالیت های مجموعه تشکل های حوزه اهل قلم و فرهنگ، گفت: این تشکل های حوزه صنعت نشر و قلم هستند که می توانند مجموعه نهادهای سیاستگذار، برنامه ریز و مجریان را در تدوین هرچه بهتر سیاست ها و برنامه ها یاری کنند. مجموعه تشکل ها و صنوف به عنوان حلقه وصل بدنه جامعه با مدیران و نهادهای بالادستی می توانند نقش تاثیرگذاری بر پیشرفت، اصلاح امور و توسعه حوزه های مختلف داشته باشند. در این دوره وزارتخانه، وزیر محترم نیز بر مشارکت صنوف مختلف اهل قلم و نشر در تصمیم گیری و اجرا و حمایت از آنها تاکید دارند.

ابراهیم حیدری در پایان گفت: انجمن قلم با این سابقه و پیشینه می تواند با گسترش فعالیت ها و عضوگیری، زمینه ای را فراهم کند تا همه افرادی که علاقه مند به فعالیت در حوزه شعر و ادبیات هستند به نحوی بتوانند عضو این تشکل شوند و مقررات به شکلی تنظیم شود تا با گستردگی عضوگیری همه علاقه مندان در سراسر ایران بتوانند از ظرفیت های این تشکل استفاده کنند.

لشکرکشی فرهنگی با فعالیت انجمن قلم

محمدرضا سرشار نیز در بخشی از این دیدار درباره چگونگی شکل‌گیری انجن قلم ایران و افراد موسس آن ارائه داد و مطرح کرد: سال ۱۳۸۵، برای نخستین‌بار طرح اعطای «مدرک معادل به اهالی قلم» به اجرا درآمد؛ طرحی مهم و اثرگذار که بسیاری از اهل قلم از آن بهره‌مند شدند. از این دست اقدامات، نمونه‌های متعددی نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال، روز ملی قلم(۱۴ تیر) به پیشنهاد انجمن قلم وارد تقویم رسمی کشور شد و اکنون هر ساله، این روز با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرامی داشته می‌شود.

وی اضافه کرد: از دیگر طرح‌های مهم، می‌توان به انتشار ۴۰ هزار صفحه اثر از ۴۰ پیشکسوت اشاره کرد. در این طرح از هر پیشکسوت هزار صفحه اثر منتشر شد و این مجموعه در اختیار کتابخانه‌ها و نمایندگی‌های فرهنگی ایران در کشورهای مختلف قرار گرفت. به تعبیری، این اقدام نوعی «لشکرکشی فرهنگی» محسوب می‌شد.

او به برخی دیگر از فعالیت‌های این انجمن اشاره کرد و افزود:‌ اگر بخواهم همه این موارد را به‌تفصیل بیان کنم، بسیار طولانی خواهد شد؛ اما نکته اصلی این است که انجمن قلم تا سال‌های اخیر مهم‌ترین طرح‌های خود را با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انجام رسانده است. یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین طرح‌های انجمن قلم، «جشنواره قلم زرین» است که اکنون در آستانه برگزاری بیست‌وسومین دوره خود قرار دارد و به حمایت مالی نیاز دارد. امیدواریم همان‌گونه که تا امروز خداوند یاری‌گر ما بوده، در ادامه مسیر نیز کمک کند تا بتوانیم کارهای بزرگ‌تر و مؤثرتری انجام دهیم.

خلاقیت نویسندگان در تمدن‌سازی موثر است

مریم پوریامین با اشاره به اینکه انجمن قلم همواره به‌عنوان یک بازوی توانای نظام تلاش کرده است نقشی فراتر از «سیاهی‌لشکر» ایفا کند، مطرح کرد: متأسفانه در بسیاری از مواقع، برخی مدیران فرهنگی نسبت به متخصصان این حوزه چنین نگاهی دارند؛ اینکه صرفاً بیانیه‌ای را امضا کنند، در مجلسی حضور پیدا کنند یا در تجمعی شرکت کنند. اما بنده معتقدم برای حل مسائل فرهنگی کشور، ایجاد یکپارچگی و وحدت باید از ظرفیت فکری هنرمندان و نویسندگان بهره گرفت. افراد متخصص‌تر از این‌ها در حوزه نوشتار، ادبیات، خلاقیت، تحول‌آفرینی و تربیت نسل، کجا می‌توانید پیدا کنید؟

وی افزود: در این پنج، شش سالی که افتخار شاگردی در حوزه ادب را داشته‌ام، به این نکته رسیده‌ام که چه میزان خلاقیت و اندیشه در میان نویسندگان ما وجود دارد؛ افرادی که با وجود زندگی‌های ساده و بی‌ادعا، دارای افکاری بزرگ و خلاق هستند. این خلاقیت‌ها می‌تواند راهگشای نسل آینده و در مسیر تمدن‌سازی مؤثر باشد. این بزرگان باید مورد حمایت قرار گیرند و این مجموعه نیز باید تقویت شود؛ چراکه در راستای اهداف نظام حرکت می‌کند.

ادبیات را آموزش شکل می‌دهد

در بخش دیگر این دیدار احمد شاکری گفت: انجمن قلم ایران از ابتدا مجموعه‌ای وفادار به نظام بوده و در حوزه حمایتی، تبلیغی، ترویجی و آموزش و پژوهش وارد عمل شده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد نسبت دولت با انجمن‌های ادبی است. از این رو که آنچه انجمن قلم ایران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌دهد دانش و آگاهی اهالی آن است که می‌تواند در سیاستگذاری‌ها نقشی موثر داشته باشد.

این نویسنده با تاکید بر لزوم تشکیل اتاق فکر با کمک افراد اهل فن در حوزه ادبیات به اهمیت شکل‌گیری سند بالادستی در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: ادبیات را آموزش شکل می‌دهد. در شهرها و استان‌های ایران کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی ادبیات و نقد وجود دارد و که نسل آینده از همین نقطه رشد می‌کند. همچنین نبض ادبیات با کسانی است که با نویسنده و هنرمند زیست کرده‌اند.

ادبیات، هدایتگر سیاست‌های کلان فرهنگی

مجید صفاتاج نیز در این دیدار بیان کرد: در حال حاضر زمینه بسیار خوبی نظر امکانات، اراده و سایر ظرفیت‌ها در خانه کتاب و ادبیات ایران وجود دارد. این بستر می‌تواند زمینه‌ساز تعامل، همکاری و هم‌اندیشی گسترده‌تری باشد. انتظار ما این است که ان‌شاءالله در سال جاری، این تعاملات افزایش پیدا کند و شاهد برگزاری دوره‌ها و نشست‌های تخصصی بیشتری باشیم.

مصطفی محدثی خراسانی نیز در پایان این دیدار گفت:‌ باید به این نکته توجه کرد که ادبیات در کنار سایر هنرهای فرهنگی، همواره نقشی جریان‌ساز، هدایتگر و پیش‌برنده در سیاست‌های کلان فرهنگی داشته است. اگر به تاریخ تمدن خود نگاه کنیم، ادبیات سهم مهمی در شکل‌گیری فرهنگ، معارف و انتقال آن‌ها در طول زمان داشته و به‌ویژه در دوره معاصر و دهه‌های اخیر، در تثبیت ارزش‌ها نقش قابل‌توجهی ایفا کرده است. با این حال، وقتی به سازوکارهای موجود نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که جایگاه درخور و متناسبی برای ادبیات نشده است و باید به آن توجه بیشتری کرد.

رحیم مخدومی نیز در این دیدار به معرفی ظرفیت‌ها و فعالیت‌های انجمن قلم ایران پرداخت و به همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری جایزه قلم زرین اشاره کرد.