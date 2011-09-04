1300 نفر داوطلب آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد گرگان هستند

محمد یوسف ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی گرگان همزمان با سراسر کشور در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز جمعه 18 شهریور ماه برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این آزمون 518 داوطلب زن و 813 داوطلب مرد رقابت می کنند.

وی گفت: توزیع کارت آزمون داوطلبان دوره های کارشناسی ناپیوسته از ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه 15 شهریور ماه آغاز و داوطلبان با مراجعه به سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org می توانند نسبت به دریافت کارت آزمون اقدام کنند.

ناصری تصریح کرد : در صورت وجود مغایرت در مندرجات کارت آزمون از نظر مشخصات فردی، دین، زبان و یا عکس داوطلبان روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 17و 16 شهریور ماه می توانند به باجه‌های رفع نقص مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: دریافت کارت آزمون تا یکساعت قبل از برگزاری آزمون امکانپذیر است و داوطلبان باید در جلسه آزمون علاوه بر کارت آزمون، کارت ملی یا شناسنامه خود را نیز به همراه داشته باشند.

ناصری گفت: نتایج نهایی آزمون کاردانی به کارشناسی سال 90 دانشگاه آزاد اسلامی در هفته اول مهرماه اعلام و آغاز به تحصیل پذیرفته شدگان این آزمون نیز در ترم مهر خواهد بود .