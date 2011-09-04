به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام تودی، انجمن مسلمانان آمریکایی و شورای روابط اسلامی آمریکایی به عنوان برگزار کنندگان این رویداد عمومی قصد دارند فضایی را برای جشن خانواده های مسلمان به مناسبت پایان ماه رمضان و همچنین فضایی برای سهیم شدن فرهنگ خود با جامعه گسترده آمریکا فراهم آورند.

انتظار می رود بیش از 3 هزار مسلمان برای این رویداد در پارک تفریحی "سیکس فلگ" گردهم جمع شوند.

این رویداد دربرگیرنده تفریحات اجتماعی، صرف وعده غذایی حلال و برگزاری نماز جماعت است. علاوه بر مسلمانان، غیرمسلمانان نیز می توانند در این مراسم شرکت کرده و هنگام صرف غذا از سبکهای آشپزی ملل فراهم شده در رستورانهای محلی مسلمانان استفاده کنند.

سروت حسین از دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی در تگزاس با اشاره به اینکه تعامل با جامعه عمومی به از بین بردن تنشها میان مسلمانان با جامعه گسترده تر آمریکا کمک می کند گفت: ما مسلمانان چون سایر پیروان ادیان بخشی از این جامعه را تشکیل داده ایم. می توانستیم تمام پارک را برای مسلمانان رزرو کنیم اما ترجیح می دهیم ارتباط با جامعه عمومی را حفظ کنیم.

وی یادآور شد: بسیاری از پارکهای تفریحی رویدادهای عمومی را به مناسبت کریسمس و سایر اعیاد مسیحی برگزار می کند، ما فکر کردیم اکنون زمان مناسبی برای برگزاری یک رویداد اسلامی است. برخی مسلمانان هنوز با گذشت 10 سال از یازدهم سپتامبر از جامعه دور هستند و با برگزاری این رویدادها آنها باید در فضای عمومی جامعه حاضر شوند.

