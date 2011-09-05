جهان اسلام علیه وهابیون فریاد بکشد

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی به مناسبت سالروز تخریب قبور ائمه اهل‌بیت(ع) در بقیع آمده است: 88 سال پیش روز هشتم شوّال دست وهابیت نادان و بى‌خرد از آستین ظلم و ستمگرى درآمد و بارگاه ملکوتى و بسیار باشکوه ائمه هدى (ع) در بقیع را با خاک یکسان کردند و قلوب صدها میلیون شیعه جهان و اهل سنّت محبّ اهل‌بیت(ع) را جریحه‌دار کردند.



در این پیام تاکید شده است: نه تنها قبور ائمه بقیع (ع) بلکه تمام آثار تاریخى مکه و مدینه را که هر کدام نشانه‌اى از عظمت اسلام و تاریخ گویاى مسلمین جهان بود به سبب افکار سفیهانه تخریب کردند.



این مرجع تقلید ادامه داد: این در حالى است که تمام جهانیان سعى دارند آثار تاریخى خود را که حکایت از ریشه‌دار بودن تمدّن آنها مى‌کند با هزینه‌هاى بسیارى نگهدارى کنند و براى تخریب آنها جرائم سنگینى قائلند ولى این نابخردان مهم‌ترین اثار تاریخى اسلام و تمدّن اسلامى را که قلوب مسلمین براى آن مى‌تپد به دست نابودى سپردند و جهان اسلام را از این گنجینه‌هاى گرانقدر محروم ساختند، و خسارت عظیمى به بار آوردند که با هیچ چیز قابل جبران نیست.



وهابیون با میراث اسلامى معامله ملک شخصى مى‌کنند



آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد: آنها با این میراث‌ اسلامى معامله ملک شخصى مى‌کنند و خیال مى‌کنند مکه و مدینه فقط به آنها تعلق دارد و هر کارى خواستند مى‌توانند با این مواقف اسلامى بکنند. جهان اسلام باید فریاد کشد و به آنها حالى کند که اینها ذخایرى است متعلق به تمام مسلمین جهان، در گذشته و حال و هیچ کس در هر مقامى باشد حق ندارد خودسرانه با آنها به صورت ملک شخصى عمل کند حتى مفتیان وهابى سعودى که فقط اطلاعات بسیار سطحى از مبانى اسلامى و کتاب و سنت دارند حق ندارند براى این امور تصمیم بگیرند و فتوا صادر کنند.



وی گفت: ما ضمن محکوم‌کردن شدید تخریب توهین‌آمیز تمام آثار اسلامى حرمین شریفین مخصوصاً قبور ائمه بقیع (علیهم آلاف الثناء والتحیة) به دست وهابیت گمراه، انتظار روزى را مى‌کشیم که مسلمین جهان بیدار شوند و حق مشروع خود را مطالبه کنند و اداره امور فرهنگى حرمین شریفین را به دست گروهى از نمایندگان بصیر تمام کشورهاى اسلامى بسپارند و دست وهابیت تندرو را از این مقدسات اسلامى کوتاه کنند و از همه محبان اهل‌بیت(ع) در سراسر جهان مى‌خواهیم که روز هشتم شوال روز تخریب قبور ائمه بقیع(ع) را به سوگ بنشینند و خاطره آن را زنده نگهدارند.



آیت‌الله مکارم شیرازی افزود: امیدواریم همان‌گونه که حرم امامین شریفین عسکریین(ع) که به دست وهابیان تخریب شد به نحوى بسیار بهتر از گذشته در حال ساخت است حرم ائمه بقیع (ع) نیز در آینده نزدیکى باشکوه‌تر از گذشته ساخته شود و مرهمى بر زخم‌هاى جانکاه محبان گذارده شود.