نماينده ايلام صبح امروز درگذشت

عادل آذر ديگر نماينده ايلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر گفت : پيكر مرحوم كرمي صبح فردا توسط همكارانش از مقابل ساختمان مجلس شوراي اسلامي ( بهارستان) تشييع خواهد شد .

به گفته وي همچنين پيكر اين مرحوم ساعت 8 روز سه شنبه از ميدان مركزي ايلام تا زادگاهش هليلان تشييع مي شود و در آرامگاه اين شهر به خاك سپرده خواهد شد .

مرتضي كرمي نماينده ايلام در مجلس شوراي اسلامي ساعت 21 سه‌شنبه 19 آذر به همراه راننده خود از ايلام به سمت تهران در حال حركت بود كه در نزديكي رزن همدان بر اثر تصادف با خودرويي كه از جاده فرعي وارد جاده اصلي شده بود دچار ضربه مغزي شديد شد و بلافاصله به بيمارستان كاشاني همدان منتقل شد و سپس به بيمارستان پارس تهران منتقل و بستري شد .