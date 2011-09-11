پیش بینی انقلابهای آینده با کمک یک ابررایانه!

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مطالعه ای جدید که بر اساس تحلیل میلیونها تیتر و موضوع خبری انجام گرفته است، وضعیت احساسات ملی در قالب انقلابهای اخیر در لیبی و مصر با کمک یک ابررایانه بر روی نمودار ترسیم شد. با وجود اینکه این تحلیلها در گذشته انجام گرفته اند، دانشمندان می گویند می توان از شیوه ای مشابه برای پیش بینی درگیری ها و انقلابهایی که در آینده رخ می دهند استفاده کرد.

این ابررایانه همچنین توانست نشانه هایی از موقعیت احتمالی اسامه بن لادن را شناسایی کند. محققان دانشگاه ایلینویز در این مطالعه اطلاعات ارائه شده به ابررایانه را از تعدادی از منابع خبری از جمله مرکز Open Source دولت آمریکا و بخش بازبینی اخبار BBC که هر دو مانیتورینگ خروجی اخبارهای داخلی در سرتاسر جهان را به عهده دارند، استخراج کردند.

همچنین خروجی دیجیتال نشریات چاپی و آرشیو برخی از نشریات از قبیل نیویورک تایمز نیز از منابع خبری این ابررایانه بوده اند. محققان به طور کلی 100 میلیون مطالب خبری را برای ارائه به ابررایانه جمع آوری کردند. گزارشها بر اساس دو نوع اصلی از اطلاعات مورد بررسی قرار گرفتند: وضعیت احساسی، آیا گزارشها خبرهای خوبی را بیان می کنند یا بد؟ و مکان، رویدادها کجا رخ داده اند و موقعیت دیگر اجزا و عوامل حاضر در خبر کجا است؟

ابررایانه "نائوتیلوس" SGI برای یافتن واژه هایی از قبیل "وحشتناک"، "مهیب" و "خوب" با استفاده از نرم افزار "ردیابی حالت" 100 میلیون گزارش خبری را به دقت بررسی کرد. نرم افزار ردیاب مکان نیز مکانهای ویژه ای از قبیل قاهره را تحت نظر گرفته و آنها را به مختصاتی تبدیل کرد که امکان ترسیم آنها بر روی تقشه وجود داشته باشد. همچنین از تحلیلگر عناصر خبری برای خلق شبکه ای به هم پیوسته از 100 تریلیون ارتباط استفاده شد. سپس این اطلاعات به ابررایانه "نائوتیلوس" که در دانشگاه تنسی واقع شده است وارد شد.

پردازشگر اینتل این ابررایانه از قدرت پردازشی 8.2 ترافلاپ برخوردار است، قدرتی برابر یک تریلیون محاسبه در ثانیه. این ابررایانه بر اساس سوالاتی خاص توانست نموداری از کشورهای مختلف که در شکل گرفتن "بهار عربی" نقش داشته اند را ترسیم کند.

در هر مورد، نتایج بررسی مجموعه ای از هزاران گزارش خبری، نزولی قابل توجه در شرایط احساسی و گرایش محتوی رسانه ها در داخل و خارج و در طول زمان را نسبت به موضوعی خاص نشان می دهد. برای مثال احساسات رسانه ای درباره مصر در اوایل سال 2011 و درست پیش از استعفای مبارک با نزولی قابل توجه مواجه شده است.

به گفته دانشمندان این ابررایانه می تواند اطلاعات ارزشمند تری را نسبت به اطلاعاتی که دولتهای مختلف برای دستیابی به آنها در تلاشند، فراهم آورد. بر اساس پیش بینی این رایانه و با توجه به نموداری که رسم کرده می توان مشاهده کرد که در آن زمان جهان در برابر مبارک به سرعت و شدت در حال کدرتر شدن بوده و امیدی به بقا و نجات او دیده نمی شود.

سقوطی مشابه در نمودار رسم شده از انقلاب لیبی و جدال با کشورهای بالکان در دهه 1990 نیز مشاهده می شود. عربستان سعودی که تا کنون از ورود خیزش اخیر منطقه به کشور خود جلوگیری کرده است نیز در بررسی های این رایانه نوساناتی را تجربه کرده است.

دستاورد دیگر این ابررایانه دست پیدا کردن به اطلاعاتی از موقعیت بن لادن بر اساس گزارشهای جهانی رسانه ها درباره رهبر القاعده بوده است. این ابررایانه در ابتدا تمامی گزارشهای مرتبط با حضور این فرد را در مناطق مختلف مورد بررسی قرار داد، در آن زمان رسلانه ها اخبار متناقضی را از حضور بن لادن در افغانستان یا شمال پاکستان ارائه می کردند، در حالی که تنها یک گزارش از حضور احتمالی بن لادن در "ابوت آباد" پاکستان خبر می داد؛ اما "نائوتیلوس" توانست با استفاده از ردیاب مکانی خود محدوده جستجو را به 200 کیلومتر برساند.

بر اساس گزارش بی بی سی، دانشمندان معتقدند از این سیستم محاسباتی می توان به راحتی برای پردازش اطلاعات در زمان حقیقی و پیش بینی رویدادهای در حال وقوع استفاده کرد، از این رو تلاش می شود دقت و وضوح سیستم تا سطح شهری و گروه های سیاسی و تعاملات این گروه های با یکدیگر افزایش پیدا کند.