به گزارش خبرنگار مهر، پس از دیدار تیم‌های فوتبال داماش و مس کرمان که با تساوی یک بر یک به پایان رسید برخی از تماشاگرها و لیدرها خودشان را بلافاصله به کنار زمین رساندند تا در حد فاصل نیمکت و رختکن به سرمربی تیم حمله کرده و با او درگیر شوند که با دخالت برخی از بازیکنان با آنها و همچنین یکی از جانبازان که بر روی ویلچر نشسته بود، موفق به درگیری با دینورزاده نشدند.

این گروه معترض حتی به جانبازی که قصد وساطت داشت و خواستار صبر و تحمل بیشتر آنها شد هم رحم نکردند و با هل دادن ویلچر او باعث مصدومیتش شدند که پزشک تیم مس کرمان این جانباز را مداوا کرد.

در حالی که در ورزشگاه شهید عضدی رشت مسئولان انتظامی و حراست اجازه حضور افراد عادی را به کنار زمین به هیچ وجه نداده و حتی خبرنگاران برای پوشش خبری در کنار زمین نیز با مشکلاتی مواجه می شوند، حضور برخی از لیدرها و تماشاگران بلافاصله پس از بازی در کنار زمین جای سوال دارد؟

مهدی دینورزاده سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان با ابراز تاسف از این اتفاق به خبرنگار مهر گفت: نمی دانم این افراد کنار زمین چه می کردند و با چه نیتی به کنار نیمکت آمده بودند. تنها کاری که توانستم انجام دهم این بود که خیلی سریع به رختکن بروم.

دیدار تیم های فوتبال داماش گیلان و مس کرمان در هفته ششم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر جمعه با تساوی یک بر یک در ورزشگاه شهید عضدی رشت به پایان رسید.