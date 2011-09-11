معنویت نقطه اشتراک فرهنگهای آسیایی/ باید به سوی آسیایی قدرتمند حرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی صبح یکشنبه 20 شهریور در کنفرانس بینالمللی ادیان و فرهنگها در آسیا با اشاره به استقبال عمیق از سوی ملل آسیایی برای چنین موضوعی گفت: آیا گفتگو هدف است یا ابزاری برای رسیدن به هدفی بالاتر. آن هدفی که می توان از راه گفتگوی بین ادیان به آن نائل شد چیست؟
وی افزود: مجمع مجالس آسیایی در نوامبر 2010 در دمشق فراتر از وظایف حقوقی و پارلمانی خود به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی ایران و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای برگزاری چنین همایشی رأی قاطع داد و از آن استقبال کرد.
خرمشاد یادآور شد: امروز ما و شما اندیشمندان آسیایی و رهبران ادیان در سالروز حملات 11 سپتامبر در تهران به دنبال چه هستیم؟ آیا این کنفرانس مقدمهای برای رسیدن به همگرایی در آسیا و صلح مبتنی بر عدالت بر پایه احترام ادیان نیست.
وی افزود: همگرایی آسیایی هدف والایی است که علاوه بر رهبران دینی دولتها نیز در جستجوی آن هستند. اگر امروز اروپا پس از دو جنگ جهانی خونین با همگرایی به اتحادیه اروپا رسیده، آفریقا به اتحادیه آفریقا و آمریکا با ایالتهای پراکنده به ایالات متحده رسیده چرا آسیا این قاره کهن، مهد تمدنهای نخستین بشری و خاستگاه ادیان با تکیه بر ارزشهای خود به همگرایی، اتحادیه، بلوک و قدرت واحده آسیایی نیندیشد.
خرمشاد تصریح کرد: امروز نقطه آغازین حرکت باید از مشترکات باشد. اخلاق، معنویت، کرامت و احترام متقابلی که در ادیان و فرهنگ های آسیایی موج میزند زمینه مناسبی را برای برداشتن نخستین گامها را فراهم کرده است.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تاکید بر اینکه دین به عنوان یک نظام اعتقادی، ارزشی و اخلاقی نقش مهمی در منطقه ایفا میکند، گفت: ابعاد مختلف دین چون اخلاق، تعبد، استماع، امور مادی و معنوی می توانند در خدمت همگرایی برای گسترش صلح بر پایه عدالت و معنویت باشند.
وی اظهار داشت: ایکاش در این تلاقی تاریخی خروجیهای 11 سپتامبر که امروز دهمین سالگرد آن برگزار میشود، نه آنی بود که شد. ایکاش جهان بعد از 11 سپتامبر به سوی گفتگو و احترام پیش میرفت. ایکاش افغانستان و عراق مورد هجوم واقع نمیشد. قرآن آتش زده نمی شد. پیامبر(ص) مورد اهانت قرار نمیگرفت. اسلام هراسی تا مرز نروژ پیش نمیرفت. ظلم بر مردم فلسطین شدت پیدا نمیکرد.
خرمشاد اضافه کرد: امروز با توجه به موضوع این همایش میتوان پرسید که آیا جهان یک دهه پس از 11 سپتامبر به جهانی امنتر، باثباتتر و قابل اعتمادتر تبدیل شده است؟ امروز در تهران این کنفرانس 10 سال پس از حادثه نیویورک میتواند حاوی پیام صلح مبتنی بر عدالت و معنویت با احترام به فرهنگ ها و ادیان باشد.
وی یادآور شد: تلاش برای یکسان سازی فرهنگها و جنگ میان ادیان در قالب پروژه جهانی سازی به جز ضرر جدی به خرده فرهنگها، ایجاد بسترهای مقاومت و گسترش تنش چه بها و ارزش دیگری میتواند داشته باشد.
خرمشاد تاکید کرد: باید به سوی آسیایی متعهد، قدرتمند و با تکیه بر هویت آسیایی بازخوانی شده حرکت کرد و تمام اینها مستلزم برداشتن گامهای عملی توسط همه ماست.
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