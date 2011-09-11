کاهش 44 درصدی تصادفات فوتی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ معراج ظهیری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان خلخال اظهار داشت: در مرداد ماه سال گذشته تصادفات فوتی 39 مورد با 39 کشته بوده اما در مدت مشابه امسال این تعداد به 14 مورد با 15 کشته رسیده که کاهش 44 درصدی را نشان می دهد.

وی با اشاره به وجود سهولت تردد در محورهای مواصلاتی استان افزود: در پنج ماهه نخست امسال به ویژه در آغاز مرحله دوم تعطیلات تابستانی علیرغم افزایش حجم تردد با تلاش پلیس راه، راه و ترابری، هلال احمر، اورژانس و سایر مجموعه های خدماتی ضمن کاهش 25 درصدی در تصادفات فوتی شاهد سهولت تردد در بیشتر محورهای مواصلاتی استان بودیم.

فرمانده پلیس راه استان اردبیل بیشترین علل و عوامل تصادفات به وقوع پیوسته در محورهای مواصلاتی استان سرعت و سبقت غیر مجاز که ناشی از دخالت مستقیم نیروی انسانی عنوان کرد و یادآور شد: پلیس راه برخورد جدی با اینگونه رانندگان حادثه ساز را در دستور کار خود قرار داده است.

وی همچنین از کاهش 70 درصدی کاهش آمار تصادفات در استان اردبیل طی شهریور ماه امسال خبر داد و اضافه کرد: ایم میزان کاهش نسبت به شهریورماه سال قبل محقق شده است.

ظهیری با اشاره به اجرای خدمات خودرویی از جمله بازسازی صحنه تصادف و خدمات کارشناسی راهور در شهرستان خلخال در آینده نزدیک ابراز داشت: با اجرای این خدمات اهالی مسافت100 کیلومتری تا مرکز استان را طی نخواهند کرد.

وی از شهرداری خلخال خواست با نزدیک شدن بازگشایی مدارس نسبت به نصب تابلوهای راهنمایی، رنگ آمیزی معابر و سرعت گیرها و روشنایی معابر اقدام کند.

فرمانده پلیس راه استان همچنین خواستار ایجاد و احداث رمپ ورودی و خروجی کلیه کارخانه های تولیدی مصالح ساختمانی بویژه شن و ماسه در مسیر خلخال به اردبیل و معادن سه راهی شد.

