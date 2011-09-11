کاهش 44 درصدی تصادفات فوتی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ معراج ظهیری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان خلخال اظهار داشت: در مرداد ماه سال گذشته تصادفات فوتی 39 مورد با 39 کشته بوده اما در مدت مشابه امسال این تعداد به 14 مورد با 15 کشته رسیده که کاهش 44 درصدی را نشان می دهد.
وی با اشاره به وجود سهولت تردد در محورهای مواصلاتی استان افزود: در پنج ماهه نخست امسال به ویژه در آغاز مرحله دوم تعطیلات تابستانی علیرغم افزایش حجم تردد با تلاش پلیس راه، راه و ترابری، هلال احمر، اورژانس و سایر مجموعه های خدماتی ضمن کاهش 25 درصدی در تصادفات فوتی شاهد سهولت تردد در بیشتر محورهای مواصلاتی استان بودیم.
فرمانده پلیس راه استان اردبیل بیشترین علل و عوامل تصادفات به وقوع پیوسته در محورهای مواصلاتی استان سرعت و سبقت غیر مجاز که ناشی از دخالت مستقیم نیروی انسانی عنوان کرد و یادآور شد: پلیس راه برخورد جدی با اینگونه رانندگان حادثه ساز را در دستور کار خود قرار داده است.
وی همچنین از کاهش 70 درصدی کاهش آمار تصادفات در استان اردبیل طی شهریور ماه امسال خبر داد و اضافه کرد: ایم میزان کاهش نسبت به شهریورماه سال قبل محقق شده است.
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