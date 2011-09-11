افزایش صهیونیسم ستیزی و نفرت از اسرائیل در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "دی ولت" در مطلبی در این باره نوشت : از زمان سقوط مبارک در مصر مردم این کشور آنچه که فکر می کنند بر زبان می آورند یکی از این افکار، نفرت از اسرائیل و صهیونیسم ستیزی است.

"دی ولت" در ادامه هجوم مردم خشمگین مصر به سفارت رژیم اسرائیل را یک دگرگونی مهم در تاریخچه روابط اسرائیل - مصر ارزیابی و به مراحل تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی توسط جوانان خشمگین مصری اشاره کرد و نوشت : تظاهرات در مقابل سفارت اسرائیل زمانی تشدید شد که نظامیان اسرائیلی در اواسط آگوست گذشته پنج سرباز مصری را در مرز فلسطین اشغالی و مصر کشتند.



این نشریه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب نوشت : در نا آرامی های مصر و در جریان تسخیر سفارت اسرائیل، هزار نفر زخمی شدند و سردمداران رژیم صهیونیستی بلافاصله یک بوئینگ 707 را به این کشور فرستادند تا دیپلماتهای اسرائیلی و خانواده های آنها را نجات دهند.

نویسنده در ادامه به تلاش سردمداران رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از قطع رابطه با مصر و نگه داشتن این متحد برای خود در روزهای خشم مردمی علیه این رژیم اشاره و تاکید کرد: در حالی که روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی اخیرا در بدترین حالت خود قرار گرفته است، نخست وزیر رژیم صهیونیستی می خواست روابط خود با یکی دیگر از کشورهای اسلامی منطقه(مصر) را هر طور شده نجات دهد.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب نوشت : با وجود اینکه شورای نظامی حاکم در مصر علاقه ای به لغو قرارداد صلح با رژیم صهیونیستی ندارد، اما این خواسته بسیاری از اعتراض کنندگان مصری است. از زمان سقوط مبارک مردم مصر آزادانه عقاید و افکار خود را بیان می کنند و نفرت از اسرائیل هم یکی از افکار آنها است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: نفرت از رژیم صهیونیستی عمیقا در مصر ریشه دوانده است. بر اساس نظر سنجی ها بسیاری از مردم مصر بر این عقیده اند که اسرائیل از زمان شروع انتفاضه دوم، هزاران فلسطینی را قتل عام کرده است.

"دی ولت" در بخش دیگری از این مطلب نوشت : قرارداد صلح با اسرائیل هرگز در میان ملت مصر حامی و طرفدار زیادی نداشته است. البته وضعیت در زمان مبارک که مردم حرفی برای گفتن نداشتند آن قدر (برای اسرائیل) بد نبود.

