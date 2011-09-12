به گزارش خبرگزاری مهر ، این همایش همزمان با نمایشگاه حلال و محصولات بهداشتی " تأییدیه حلال و غذای حلال با محوریت " اهمیت استاندارد واحد برای افزایش تجارت غذای حلال" برگزار می شود.

بررسی موضوعاتی چون کاربرد جهانی حلال، برنامه های تأییدیه حلال، فرصتی برای موسسات ارائه گواهی و تأیید محصولات حلال فراهم می کند تا به استانداردهای مشترکی دست یابند، شیوه های سودمندی این برنامه ها در بازارهای حلال و جهانی را مورد بررسی قرار دهند و رویکردهای تولید کننده و مصرف کننده به مفهوم حلال را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

نمایندگان دولتی، سازمانهای مصرف کننده ، فعالان عرصه صنایع غذایی و شخصیتهای آکادمیک و نمایندگان سازمانهای غیردولتی در این همایش گردهم جمع می شوند.

دکتر احمد اکگوندوز رئیس دانشگاه اسلامی روتردام در هلند، دکتر محممد ندراتوزامان از شورای ملی علمای اندونزی، حمید دوندورن از دانشگاه الهیات ترکیه، توحید آیانگین دانشگاه الهیات ترکیه، فاتح قلندر کارشناس فقهی شورای تأییدیه حلال و غذای حلال، دکتر احمد ساکر رئیس بنیاد دانش اسلامی ایالات متحده، حلیم آیدین رئیس شورای غذا و کشاورزی در ترکیه برخی شرکت کنندگان این همایش هستند.

