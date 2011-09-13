سعید معروف در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر قرارداد یک ساله‎ای که با تیم کاله آمل منعقد کرده است، در مورد جدایی‌اش از تیم گیتی‎پسند توضیح داد و اظهار داشت: مربیان و مسئولان این تیم اصفهانی در گفتگوهای مختلفی که با رسانه‎ها داشتند عنوان کرده بودند که مشکل‌شان با من سر بستن قرارداد دو ساله است در حالیکه این حرف دروغ بود.

وی با بیان اینکه قراردادم را با گیتی‎پسند بسته بودم و تمریناتم در این تیم را هم آغاز کرده بودم، خاطرنشان کرد: در یک روز غیرعادی که همه حتی طاهری، کارخانه و ترکاشوند (مدیر و مربیان تیم) به تهران سفر کرده بود، حدود ساعت 9 شب و بعد از تمرینات عصر سرپرست تیم به من گفت که اگر می‎خواهم در تیم بمانم باید با کاهش رقم قراردادم موافقت کنم.

ملی پوش والیبال ایران که سال گذشته با داماش در رقابت‎های باشگاهی شرکت کرد، ادامه داد: مسئولان باشگاه برای ادامه حضورم در گیتی‎پسند این شرط را برای من گذاشتند بعد اعلام می‎کنند که سر بستن قرارداد دوساله مشکل ایجاد شده است. در حالیکه من به مدیریت باشگاه گفتم که لازم شود برای اثبات خیلی مسائل قراردادم را سه ساله می‎بندم.

معروف تاکید کرد: حرکتی از سوی مسئولان باشگاه گیتی‌پسند انجام شد غیراخلاقی نبود، بلکه کثیف بود. شاید اگر آنها دزدی می‌کردند بهتر از این بود که با من چنین برخوردی می‌کردند. به هر حال سال اول است که در والیبال تیمداری می‎کنند. آنها هنوز شیوه تیمداری را بلد نیستند. باید چند نفر را قربانی کنند تا یاد بگیرند.

وی در پاسخ به این سوال که "آقای کارخانه که تجربه زیادی از حضور در مسابقات باشگاهی دارد. نقش او در این زمینه چه بود؟"، اظهارداشت: آقای کارخانه هم قبل از اینکه به ایتالیا سفر کند همه برنامه‎هایش را چید و رفت وگرنه من که در اصل با باشگاه مشکلی نداشتم.

پاسور والیبال ایران تصریح کرد: برخوردی که از سوی گیتی‎پسند با من شد تا چند روز دیگر با دو سه بازیکن دیگر این تیم هم می‎شود. آنها در مورد بهانه مدت زمان قرارداد را بستند اما وقتی صدای اعتراض بازیکنان دیگر درآمد چه بهانه‌ای می‎آورند؟ باید منتظر جدایی بازیکنان دیگر و اعتراض آنها باشیم.

معروف یادآور شد: آنها (مسئولان گیتی‌پسند) شرطی برای من گذاشتند که می‌دانستند به آن "نه" می‎گویم. همه می‎دانند حاضر نمی‌شوم رقم قراردادم را کم کنم.

این بازیکن در پاسخ به این سوال که "با این شرایط رقم قرارداد شما با کاله بیشتر از گیتی‌پسند است یا کمتر و آیا بابت جدایی از گیتی‌پسند خسارتی هم گرفتید؟"، گفت" قراردادم کمتر شد اما با شرط اصفهانی‌ها کنار نیامدم چون آنها زیر حرف خود زده بودند. خسارتی هم از گیتی‌پسند نگرفتم همینکه دستشان برایم رو شد، کافی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید معروف با وجود قرارداد یک ساله‌ای که با تیم گیتی‌پسند منعقد کرده بود ازاین تیم جدا شد و شنبه گذشته با انعقاد قراردادی یک ساله به کاله پیوست.