به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز پنجشنبه در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در جمع خبرنگاران بیان کرد: در این سفر یک روزه بازدیدها و افتتاحهایی توسط رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفت. همچنین موضوعات مختلف، ظرفیتهای استان و چالشهای مسیر توسعه خوزستان مطرح شد که امیدوار هستیم با عزم و اراده مجموعه دولت به این مباحث جامعه عمل پوشانده شود.
استاندار خوزستان با اشاره به مباحث مربوط به بانکها گفت: انتقال حساب ها شرکت ها از تهران و نقاط دیگر به استان که یک اصل منطقی و قانونی است نیز مجدد مطرح شد البته در گذشته با رئیس جمهور صحبت شده بود.
وی افزود: همچنین افزایش میزان تسهیلاتی که بانکهای خوزستان باید پرداخت کنند مطالبه شد زیرا اگر چرخش مالی بانکها افزایش یابد و به قدرت واقعی خود دست پیدا کنند بهتر میتوانند پشتیبان سرمایهگذاران مولد در استان باشند.
استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی، همدلی و انسجامی که بین بخشهای مختلف وجود دارد، رشد و توسعه روز افزون استان را شاهد باشیم.
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