معاون وزیر نفت: خارگ نماد مقاومت و صیانت از اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بورد عصر پنجشنبه در جریان سفر به جزیره خارگ و بازدید از تأسیسات و زیرساختهای نفتی این جزیره، با اشاره به اهمیت راهبردی خارگ اظهار کرد: خارگ حلقه نهایی زنجیره تولید و صادرات نفت کشور است و حاصل تلاش تمامی بخشهای صنعت نفت در این نقطه به ثمر مینشیند.
وی افزود: جایگاه خارگ صرفاً به تأسیسات نفتی و پایانه صادراتی محدود نمیشود، بلکه این جزیره یک موقعیت ملی و راهبردی است که نگاه کشور به استمرار فعالیتهای آن دوخته شده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به شرایط دشوار فعالیت در دوران جنگ و تحریم تصریح کرد: کارکنان صنعت نفت در مقاطع مختلف نشان دادهاند که تهدید و فشار نمیتواند خللی در اراده آنان برای انجام مأموریتهای ملی ایجاد کند و تداوم فعالیتهای نفتی خارگ حاصل همین ایستادگی و مسئولیتپذیری است.
بورد با تأکید بر نقش کارکنان عملیاتی در استمرار فعالیتهای نفتی گفت: در شرایطی که دشمن تلاش میکند با هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد، کارکنان صنعت نفت با حضور میدانی و تلاش شبانهروزی اجازه ندادهاند چرخه تولید و صادرات نفت متوقف شود.
وی ادامه داد: تجربه سالهای دفاع مقدس و شرایط دشوار اخیر نشان داده است که صنعت نفت ایران در برابر تهدیدها تنها یک صنعت تولیدکننده انرژی نیست، بلکه یکی از خطوط اصلی مقاومت اقتصادی کشور محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اهمیت استمرار صادرات نفت خاطرنشان کرد: صیانت از تأسیسات، افزایش آمادگی عملیاتی، نگهداشت زیرساختها و توسعه ظرفیتهای ذخیرهسازی و صادرات، از اولویتهای صنعت نفت است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
بورد همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای ذخیرهسازی در خارگ گفت: تقویت ظرفیت ذخیرهسازی و نوسازی زیرساختها، پایداری صادرات نفت کشور را افزایش میدهد و باید با نگاه بلندمدت دنبال شود.
وی تأکید کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که حفظ تولید، استمرار صادرات و صیانت از زیرساختهای نفتی بخشی از مسئولیت ملی صنعت نفت است و کارکنان این صنعت نشان دادهاند که برای انجام این مأموریت آمادگی کامل دارند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پایان گفت: خارگ روایت زنده مقاومت مردم و کارکنان صنعت نفت است؛ جزیرهای که در سختترین روزها ایستاد و اجازه نداد شریان اقتصادی کشور متوقف شود و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
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