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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

سردار خسروی: مرزبانان پرچمدار دفاع از کیان اسلامی هستند

سردار خسروی: مرزبانان پرچمدار دفاع از کیان اسلامی هستند

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: مرزبانان غیرتمند و شجاع همواره پرچمدار و پیشانی خط مقدم دفاع از عزت، امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید تخصصی از معاونت عملیات مرزبانی استان، ضمن قدردانی از آمادگی رزمی و تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای مستقر در یگان‌ها، اظهار کرد: مرزبانان جان‌برکف دوشادوش و همگام با سایر نیروهای مسلح مقتدر کشور، با تکیه بر هوشمندی، توکل به ذات اقدس الهی و تمسک به روحیه شجاعت، ولایتمداری و ایثار، برگ‌های زرینی از حماسه و فداکاری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده‌اند و ادامه‌دهنده راه پرافتخار شهدا در دوران دفاع مقدس هستند.

وی به پیوند عمیق میان نیروهای مرزبانی و ساحل‌نشینان اشاره کرد و افزود: رسالت خطیر مرزبانی صرفاً به حراست فیزیکی از نوار مرزی و مقابله با ناامنی و پدیده‌های مخل امنیت اقتصادی محدود نمی‌شود؛ بلکه مرزبانان علاوه بر تأمین پایدار امنیت مرزهای آبی، همواره در خدمت‌رسانی بی‌منت به مرزنشینان شریف، غیور و گرانقدر پیشگام بوده و در تمامی عرصه‌ها یاری‌رسان مردم منطقه‌اند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر در پایان با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین در حوزه دستاوردهای مرزبانی تصریح کرد: خدمت مخلصانه، مؤمنانه و مجاهدت‌های خاموش دریادلان مرزبانی در سخت‌ترین شرایط جغرافیایی، آب‌وهوایی و مأموریتی، نماد بارز فداکاری برای وطن است و این ایثارگری‌ها باید به‌درستی برای آحاد جامعه و نسل جوان تبیین و روایت شود.

کد مطلب 6929788

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