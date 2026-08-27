سردار خسروی: مرزبانان پرچمدار دفاع از کیان اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید تخصصی از معاونت عملیات مرزبانی استان، ضمن قدردانی از آمادگی رزمی و تلاشهای شبانهروزی نیروهای مستقر در یگانها، اظهار کرد: مرزبانان جانبرکف دوشادوش و همگام با سایر نیروهای مسلح مقتدر کشور، با تکیه بر هوشمندی، توکل به ذات اقدس الهی و تمسک به روحیه شجاعت، ولایتمداری و ایثار، برگهای زرینی از حماسه و فداکاری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زدهاند و ادامهدهنده راه پرافتخار شهدا در دوران دفاع مقدس هستند.
وی به پیوند عمیق میان نیروهای مرزبانی و ساحلنشینان اشاره کرد و افزود: رسالت خطیر مرزبانی صرفاً به حراست فیزیکی از نوار مرزی و مقابله با ناامنی و پدیدههای مخل امنیت اقتصادی محدود نمیشود؛ بلکه مرزبانان علاوه بر تأمین پایدار امنیت مرزهای آبی، همواره در خدمترسانی بیمنت به مرزنشینان شریف، غیور و گرانقدر پیشگام بوده و در تمامی عرصهها یاریرسان مردم منطقهاند.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر در پایان با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین در حوزه دستاوردهای مرزبانی تصریح کرد: خدمت مخلصانه، مؤمنانه و مجاهدتهای خاموش دریادلان مرزبانی در سختترین شرایط جغرافیایی، آبوهوایی و مأموریتی، نماد بارز فداکاری برای وطن است و این ایثارگریها باید بهدرستی برای آحاد جامعه و نسل جوان تبیین و روایت شود.
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