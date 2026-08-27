عملیات اجرایی احداث کانال فاریاب جنوبی شهر شنبه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی عصر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث کانال فاریاب جنوبی شهر شنبه اظهار کرد: برای اجرای این طرح ۸۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
رضا مقاتلی طول این کانال را هزار و ۲۰۰ متر عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح میتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت انتقال و مدیریت آب و تقویت زیرساختهای بخش کشاورزی منطقه داشته باشد.
فرماندار دشتی با اشاره به ظرفیتهای بخش شنبه و طسوج در حوزه کشاورزی گفت: این منطقه یکی از ظرفیتهای بالقوه کشاورزی شهرستان دشتی محسوب میشود و توسعه زیرساختهای مورد نیاز بخش کشاورزی میتواند زمینه افزایش بهرهوری و رونق تولید در این حوزه را فراهم کند.
مقاتلی افزود: تلاش میکنیم با استفاده از همه ظرفیتهای موجود و پیگیری برای تأمین اعتبارات مورد نیاز، زیرساختهای بخش کشاورزی در بخش شنبه و طسوج تقویت شود و شرایط مناسبتری برای فعالیت کشاورزان و بهرهبرداران منطقه فراهم شود.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب در توسعه کشاورزی خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای زیرساختی در حوزه آب و کشاورزی از جمله اقدامات مهم برای حمایت از تولید و پایداری فعالیتهای کشاورزی در شهرستان است و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.
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