  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶

سفر وزیر نیرو به اسفراین؛ گامی برای توسعه زیرساخت‌ها

سفر وزیر نیرو به اسفراین؛ گامی برای توسعه زیرساخت‌ها

اسفراین- وزیر نیرو در سفر به اسفراین با افتتاح نیروگاه ۷۲ مگاواتی گام بزرگی در مسیر توسعه اسفراین برداشت.

دریافت 37 MB
کد مطلب 6929878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها