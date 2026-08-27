https://mehrnews.com/x3cVg6 ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶ کد مطلب 6929878 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶ سفر وزیر نیرو به اسفراین؛ گامی برای توسعه زیرساختها اسفراین- وزیر نیرو در سفر به اسفراین با افتتاح نیروگاه ۷۲ مگاواتی گام بزرگی در مسیر توسعه اسفراین برداشت. دریافت 37 MB کد مطلب 6929878 کپی شد مطالب مرتبط دومین روز سفر وزیر نیرو به خراسان شمالی اسفراین؛ دیار غیور مردانی که شبهایش با همهمه خیابانها معنا پیدا کرد علیآبادی: تأمین برق خراسان شمالی از اولویتهای اصلی وزارت نیرو است پایگاه اورژانس ۱۱۵ دهنهاجاق اسفراین افتتاح شد حماسه حضور مردم اسفراین در صدوهشتادویکمین شب تجمعات مردمی قوامی: نیروگاه خورشیدی مانع انتشار گاز گلخانه می شود نوری: توسعه انرژی خورشیدی جایگاه خراسان شمالی را ارتقا میدهد ۸۴ پروژه عمرانی و اقتصادی در اسفراین به بهرهبرداری رسید سایت شبکه بهداشت و آموزشگاه بهورزی اسفراین به بهرهبرداری رسید علیآبادی: مردم در توسعه نیروگاههای خورشیدی مشارکت کنند مدیرعامل توانیر: بیش از ۴۰ هزار کنتور دستکاریشده شناسایی شد نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی اسفراین به بهرهبرداری رسید برچسبها وزیر نیرو اسفراین نیروگاه خورشیدی
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