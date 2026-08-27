ظفرقندی: انسجام و وحدت ملی، ضرورت امروز کشور است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی در جلسه تخصصی که در تالار امام رضا(ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار کرد: همه ما و همه کسانی که به مردم خدمت می‌کنند، باید تلاش کنیم مردم از ما راضی باشند و نیاز امروز کشور نیز همین است که مردم از عملکرد مسئولان رضایت داشته باشند.

وی با اشاره به سخنان استاندار سیستان و بلوچستان درباره نقش هویتی و تاریخی استان، افزود: نقش تاریخی استان چه در سیستان و چه در بلوچستان یک واقعیت است، اما امروز نقش راهبردی سیستان و بلوچستان نیز بازتعریف شده است.

وزیر بهداشت ادامه داد: علاوه بر نقش هویتی و تاریخی، با توجه به شرایط بحران و جنگ، نیاز کشور به واردات مرزی، توسعه دریامحور، سواحل اقیانوسی، مرزهای گسترده و تأمین کالاهای اساسی، اهمیت و موقعیت راهبردی این استان را مضاعف و بیش از پیش کرده است.

ظفرقندی با تأکید بر ضرورت انسجام و وحدت ملی گفت: دو آیه‌ای که در ابتدای جلسه قرائت شد، برای این بود که بگوییم نیاز امروز کشور، نیاز به پیشرفت و نیاز به شکست دشمن، انسجام و وحدت ملی است.

وی با اشاره به جنگ تحمیل‌شده به کشور اظهار کرد: ما درگیر جنگی هستیم که ناجوانمردانه، ددمنشانه و با هدف تسلیم بلاشرط و بدون قید و شرط کشور به ما تحمیل شد. هدف اولیه این جنگ این بود که در عرض چند روز کشور تسلیم شود و پس از آن نیز تجزیه کشور، جدا کردن مردم از یکدیگر و قرار دادن مردم در مقابل هم دنبال می‌شد.

وزیر بهداشت افزود: پس از حدود ۲۰ روز، دشمن متوجه شد که به این اهداف دست پیدا نمی‌کند و با مقاومت و مدیریتی که در کشور انجام شد، این اهداف محقق نشد.

ظفرقندی با اشاره به عملکرد مجموعه سلامت در شرایط جنگی گفت: در جنگ ۱۲ روزه و حوادثی که پس از آن اتفاق افتاد، در مجموع ۶۶ هزار مجروح در کشور داشتیم، اما حتی یک روز نیز با کمبود سرم و خون که از نیازهای اولیه هر جنگی است، مواجه نشدیم.

وی ادامه داد: این شرایط به همت مردم و سازماندهی مناسبی بود که برای ذخیره‌سازی و تأمین نیازهای مجموعه سلامت انجام شد. اینها باید به عنوان افتخاری برای کشور، ایران، تاب‌آوری و مقابله با دشمن ثبت شود و بدانیم از کجا به کجا رسیده‌ایم.

وزیر بهداشت تأکید کرد: در تمام طول جنگ، مراقبت‌های بهداشتی، مادر و کودک به تأخیر نیفتاد و تعطیل نشد و حتی یک واکسیناسیون نیز به عقب نیفتاد.

ظفرقندی افزود: این موضوع را با شرایط کشورهایی مانند اوکراین مقایسه کنید که پس از آغاز جنگ، حدود ۶۰ درصد واکسیناسیون اطفال در آنجا تعطیل شد؛ اما در کشور ما با وجود شرایط جنگی، خدمات بهداشتی ادامه پیدا کرد.

وی با قدردانی از مردم و نیروهای مختلف گفت: مردم همت کردند و نیروهای نظامی نیز در این شرایط کمک کردند و در نهایت به جایی رسیدیم که با وجود بزرگ‌ترین حمله موشکی و هوایی تاریخ کشور، دشمن را به نقطه‌ای رساندیم که در یک تفاهم‌نامه، اکثر مواد آن با قدرت و عزت به نفع ایران تنظیم شد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: دشمن امروز برنامه دیگری دارد که آن نیز اعلام شده و موضوع مخفی نیست؛ فشار اقتصادی، محاصره اقتصادی و ایجاد تنش‌های اجتماعی ناشی از فشار اقتصادی، با هدف ایجاد بحران و هدف قرار دادن انسجام ملی دنبال می‌شود.

ظفرقندی تصریح کرد: بنابراین، انسجام و وحدت ملی بیش از پیش مورد نیاز کشور است و این موضوع نه به عنوان یک انتخاب، بلکه به عنوان یک ضرورت مطرح است.

وی با اشاره به وضعیت سیستان و بلوچستان گفت: در این استان به خوبی شاهد انسجام و وحدت ملی هستیم؛ این موضوع با هماهنگی روحانیون محترم و مدیریت استاندار محترم در استان مشهود است و نگاه مثبتی که از بیرون به داخل استان وجود دارد نیز این مسئله را نشان می‌دهد.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به مطالب مطرح‌شده درباره توسعه استان اظهار کرد: ما نیازمند یک توسعه پایدار، متوازن و همه‌جانبه هستیم. طبیعتاً این موضوع هم در کشور نیاز است و هم در استان.

ظفرقندی افزود: اگر چنین توسعه‌ای دیده، برنامه‌ریزی و طراحی شود و همان‌گونه که در سند استان پیش‌بینی شده مورد توجه قرار گیرد، می‌توانیم نگرانی‌ها را برطرف کنیم و مردم نیز قطعاً زحماتی را که برای توسعه و خدمت‌رسانی کشیده می‌شود، خواهند دید.

وی تأکید کرد: هیچ کشوری بدون توسعه همه‌جانبه و پایدار نمی‌تواند مسیر موفقیت و پیشرفت خود را ادامه دهد.

وزیر بهداشت گفت: اگر توسعه فقط در ابعاد نظامی باشد و ابعاد دیگر توسعه مورد توجه قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت کشور به موفقیت و پیشرفت پایدار دست پیدا کند.

وزیر بهداشت افزود: بخشی از نیازهای کشور نیز از طریق تبادلات بازرگانی استان تأمین می‌شود و ما در دولت گزارش‌های این اقدامات را مشاهده می‌کنیم.

ظفرقندی تأکید کرد: یکی از راه‌های تأمین نیروی انسانی استان این است که زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم و برای دانشجویان و دستیاران، خوابگاه و پانسیون مناسب ایجاد شود. اگر دستیاری بخواهد در سراوان یا خاش بماند، باید امکانات معیشتی مناسبی برای او فراهم باشد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، چاره‌ای نداریم جز اینکه مشوق‌هایی برای ماندگاری نیروها تعریف کنیم. این موضوع نیازمند کمک وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس است.

وزیر بهداشت گفت: در جلساتی که با مسئولان و نمایندگان استان داشته‌ایم، این موضوعات را مطرح و پیگیری کرده‌ایم و با توجه به شرایط مناطق محروم، باید برای ماندگاری نیروها و تأمین پایدار نیروی انسانی در بلندمدت و میان‌مدت برنامه داشته باشیم.

ظفرقندی افزود: در کوتاه‌مدت نیز باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا نیازهای تخصصی استان تأمین شود.

وی با اشاره به پیشنهاد اجرای ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم در سیستان و بلوچستان گفت: این ماده برای استان سیستان و بلوچستان به دلیل پراکندگی مناطق و شرایط خاص آن، یک ضرورت و اولویت است و باید موضوع آن را با جدیت پیگیری کنیم.

وزیر بهداشت در ادامه بر استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات سلامت تأکید کرد و گفت: امروزه در دنیا اتفاقات بسیار مهمی در حوزه سلامت با استفاده از پرونده الکترونیک سلامت، اطلاع‌رسانی سلامت و کمک‌گیری از متخصصان از راه دور انجام می‌شود.

ظفرقندی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در استفاده از پزشکی از راه دور گفت: برنامه‌ها و قوانینی در کشور وجود دارد که می‌توان از ظرفیت آنها استفاده کرد. برای مثال در موضوع سکته مغزی، بیمار می‌تواند در یک منطقه دورافتاده دچار سکته شود و مدارک و تصاویر پزشکی او برای متخصصی در نقطه‌ای دیگر ارسال شود.

وی ادامه داد: متخصص می‌تواند از پشت کامپیوتر وضعیت بیمار را بررسی کند و تشخیص دهد که بیمار نیاز به مداخله فوری دارد یا خیر؛ برای مثال ممکن است نیاز به ترومبکتومی، یعنی خارج کردن لخته از رگ مغزی، وجود داشته باشد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: چنین اقداماتی می‌تواند باعث شود بیماری که در صورت تأخیر ممکن بود دچار فلج یک‌طرفه و ناتوانی دائمی شود و خود و خانواده‌اش تا پایان عمر با مشکلات ناشی از آن مواجه باشند، در سریع‌ترین زمان ممکن تشخیص و درمان شود.

ظفرقندی تأکید کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها به‌ویژه برای استانی مانند سیستان و بلوچستان که گستردگی جغرافیایی زیادی دارد، می‌تواند نقش مهمی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سلامت داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های حوزه سلامت گفت: برای ارتقای سلامت مردم باید یک فرآیند کامل و منسجم تعریف شود و همه دستگاه‌ها و مدیران استان در این مسیر هماهنگ عمل کنند.

محمدرضا ظفرقندی اظهار کرد: از همه اساتید و همچنین استاندار سیستان و بلوچستان درخواست می‌کنم در دو مقوله سلامت، هماهنگی بیشتری با یکدیگر و با همه مدیران استان داشته باشند.

وی افزود: دو موضوعی که مورد تأکید رئیس‌جمهور است، نخست پزشک خانواده و نظام ارجاع و دوم عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت است که باید با جدیت دنبال شود.

وزیر بهداشت با اشاره به تأثیر اقدامات عمرانی و زیرساختی استان بر سلامت مردم گفت: وقتی برای بهبود جاده‌ها اقدام می‌شود، این موضوع مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارد؛ چراکه بهبود وضعیت جاده‌ها می‌تواند موجب کاهش مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات شود.

ظفرقندی ادامه داد: سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند که بخش قابل توجهی از آنها جوان هستند و کاهش این آمار یکی از مصادیق توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت است.

وی همچنین آلودگی هوا را یکی دیگر از عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانست و گفت: در زابل با مسئله آلودگی هوا مواجه هستیم و باید برای این موضوع نیز برنامه‌ریزی شود.

وزیر بهداشت تأکید کرد: باید یک انسجام و هماهنگی جمعی در استان ایجاد شود تا عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، سلامت جسمی و سلامت روانی مردم به شکل مناسبی ساماندهی شود. این موضوع هم در قانون برنامه مورد تأکید قرار گرفته و هم یک نیاز جدی امروز کشور است.

ظفرقندی با تأکید بر ضرورت افزایش سواد سلامت در جامعه اظهار کرد: اگر بخواهیم این مسیر را به‌صورت ساختارمند دنبال کنیم، باید سواد سلامت در کشور و استان افزایش پیدا کند.

وی افزود: سواد سلامت، خودمراقبتی و آموزش عمومی سلامت باید با کمک نهادها، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای اجتماعی تقویت شود.

وزیر بهداشت تصریح کرد: اگر سواد سلامت و خودمراقبتی افزایش پیدا کند، بسیاری از بیماری‌ها در مراحل اولیه تشخیص داده می‌شوند و بیمار زمانی مراجعه نمی‌کند که بیماری پیشرفته شده باشد.

ظفرقندی با اشاره به بیماری سرطان گفت: سرطان‌های شایع در زنان و مردان، از جمله سرطان پستان در زنان و سرطان پروستات در مردان، در صورت پیشگیری، مراقبت و تشخیص زودرس، قابلیت درمان کامل دارند.

وی ادامه داد: اگر سواد سلامت و خودمراقبتی وجود نداشته باشد، بیمار در مراحل پیشرفته مراجعه می‌کند و در آن شرایط هزینه‌های درمان چند برابر می‌شود و حتی ممکن است امکان درمان کامل نیز وجود نداشته باشد.

وزیر بهداشت با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از مناطق مختلف سیستان و بلوچستان گفت: من یادداشت‌هایی از این بازدیدها تهیه کرده‌ام و از همکاران خودم نیز تشکر می‌کنم. ما سه روز و نیم است که در استان حضور داریم و از شهرهای مختلف بازدید کرده‌ایم؛ از چابهار در جنوب تا زابل در شمال و از شرق تا غرب استان، از سراوان تا ایرانشهر.

ظفرقندی افزود: در این مدت پروژه‌های متعددی از جمله خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی و خوابگاه‌ها افتتاح شده است و دیدن اینکه اتفاقات خوب و سازنده‌ای در این منطقه در حال رخ دادن است، موجب نشاط و خوشحالی ما می‌شود.

وی با اشاره به نقش پزشکان و استادان در حوزه سلامت گفت: من همیشه برای پزشک دو چیز را مایه خوشحالی و رضایت می‌دانم؛ یکی اینکه بیمار او خوب شود و لبخند خانواده، پدر و مادر بیمار را ببیند و دوم اینکه شاگردانی تربیت کند که در سراسر کشور درخت سلامت را جاری کنند، آن را آبیاری کنند و میوه بدهند.

وزیر بهداشت در پایان از همراهی مسئولان، استادان، دانشگاهیان و کارکنان حوزه سلامت در استان قدردانی کرد و گفت: مجموعه این اقدامات زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که با همکاری و هماهنگی همه بخش‌ها ادامه پیدا کند.