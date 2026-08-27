به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان عصر پنجشنبه در این آیین با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی یکی از سیاستهای دولت وفاق ملی در کشور است که رئیسجمهور بر آن توجه ویژهای دارند و در استان نیز استاندار بوشهر پیگیر اجرای این سیاست و توسعه انرژیهای پاک هستند.
مسلم سلیمانی افزود: در سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه زیرساختهای انرژی شهرستان تنگستان انجام شد که نتیجه آن را در کاهش قطعی برق و پایداری بیشتر شبکه شاهد بودیم و امیدواریم با اجرای طرحهای جدید، این روند تقویت شود.
وی ادامه داد: آغاز عملیات اجرایی این نیروگاهها علاوه بر کمک به تأمین برق و کاهش ناترازی انرژی، گامی در مسیر استفاده از ظرفیتهای طبیعی شهرستان و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی است و مدیریت شهرستان از اجرای این طرحها حمایت و روند پیشرفت آنها را پیگیری خواهد کرد.
این طرحها با مجموع ظرفیت ۱۰ مگاوات و با سرمایهگذاری هفت هزار و ۵۰۰ میلیون ریال در بخش دلوار تنگستان اجرا میشود.
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