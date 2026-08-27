خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هفته وحدت که از راه می‌رسد، انگار رنگ دیگری به شهرها و دل‌ها می‌بخشد؛ روزهایی که نام و یاد پیامبر مهربانی‌ها، مسلمانان را فارغ از مرزها و تفاوت‌ها، زیر یک پرچم گرد هم می‌آورد.

این روزها در جای‌جای ایران اسلامی، عطر صلوات و نام مبارک پیامبر اعظم (ص) پیچیده و مردم خود را برای جشن میلاد پیامبر رحمت آماده کرده‌اند. جشنی برای یادآوری یک حقیقت بزرگ... اینکه امت پیامبر، با وحدت و همدلی، می‌تواند تصویری باشکوه از عشق و برادری به نمایش بگذارد.

شور جشن پیش از آغاز رسمی

امروز شهر اسدیه در شهرستان درمیان میزبان جشن «امت احمد» است. جشنی که تنها به یک مراسم رسمی محدود نمانده و از ساعت‌ها پیش، شور و شوق آن در میان مردم جریان دارد.

گرچه قرار بود جشن از ساعت ۱۷ آغاز شود، اما اهالی روستاهای اطراف از ظهر خود را به محل برگزاری رسانده بودند. پیر و جوان آمده بودند تا در آماده‌سازی این دورهمی سهمی داشته باشند. یکی مشغول آماده‌سازی فضای مراسم بود و دیگری در تدارک برنامه‌ها... هرکس گوشه‌ای از کار را گرفته بود تا جشن هرچه باشکوه‌تر برگزار شود.

گویی شادی، پیش از آنکه برنامه رسمی آغاز شود، در میان مردم تقسیم شده بود... لبخندهایی که بر چهره‌ها می‌نشست و دست‌هایی که بی‌منت برای برپایی این دورهمی مردمی به کار افتاده بود.

لبخند کودکان در جشن امت احمد

در میان این همه شور و جنب‌وجوش، کودکان حال‌وهوای دیگری دارند. چشم‌هایشان به فضای جشن است و شوقشان برای آغاز برنامه‌ها از همان ساعت‌های نخست پیداست.

کودکانی که ساعتی پیش در کنار بزرگ‌ترها شاهد آماده‌سازی مراسم بودند، حالا با شوق سوار وسایل بازی شده‌اند و سهم خود را از این جشن با لبخند می‌گیرند.

به راستی که اینجا تصویری از همدلی مردمی است که گرد نام مبارک حضرت محمد مصطفی (ص) جمع شده‌اند. مردمی که از روستاهای اطراف آمده‌اند تا در کنار یکدیگر میلاد پیامبر رحمت (ص) را جشن بگیرند.

پرچم ایران در دست مردم

عکس رهبر شهید انقلاب را در آغوش گرفته و با دست راستش پرچم ایران را بالا برده است... تصویری که عشق به وطن، ارادت به شهید و پایبندی به آرمان‌های او را در یک قاب به تصویر می‌کشد.

با نگاهی سرشار از احساس می‌گوید: امروز بیش از هر زمان دیگری باید وحدت خودمان را حفظ کنیم چراکه دشمن منتظر کوچک‌ترین اختلاف و فاصله میان مردم است، اما ما باید کنار هم بایستیم و برای ایران، در یک صف قرار بگیریم.

احمد فاروقی می‌افزاید: شیعه و سنی، زن و مرد و پیر و جوان، همه فرزندان این سرزمین هستیم و وقتی دست در دست هم باشیم، هیچ دشمنی نمی‌تواند به این وحدت خدشه وارد کند.

وی ادامه می‌دهد: شهدا برای همین وطن و برای آرامش و عزت مردم جانشان را فدا کردند و ادامه راه شهید یعنی همین که دل‌هایمان را به هم نزدیک کنیم، اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و برای سربلندی ایران متحد بمانیم.

صدایش را بالا می‌برد و می‌گوید: تا وقتی این پرچم در دست مردم است، یعنی راه شهدا زنده است و ما برای حفظ این خاک و این وحدت ایستاده‌ایم.

روایت یک مادر از رمز ماندگاری اسلام

یکی از مادرانی که همراه دو فرزندش از روستاهای اطراف خود را به جشن رسانده، وحدت را مهم‌ترین نیاز جامعه امروز می‌داند و می‌گوید: در شرایطی که دشمنان تلاش می‌کنند میان مردم و مسلمانان اختلاف ایجاد کنند، وحدت و همدلی می‌تواند ما را در کنار هم نگه دارد.

زهرا عبدالهی با اشاره به اینکه اسلام با وحدت و همدلی ماندگار شده است، ادامه می‌دهد: رمز ماندگاری اسلام، همین کنار هم بودن و ایستادن مردم در کنار یکدیگر است و ما باید این روحیه را به فرزندانمان هم یاد بدهیم تا نسل‌های آینده بدانند وحدت به معنای قدرت و عزت است.

امت احمد فرصتی برای مرور زندگی پیامبر (ص)

در میان جمعیت، بانویی اهل‌سنت از اسدیه نیز جشن «امت احمد» را فرصتی برای یادآوری سیره پیامبر مهربانی‌ها می‌داند و می‌گوید: پیامبر اسلام (ص) برای همه مسلمانان پیام‌آور محبت، رحمت و برادری بود و امروز بیش از هر زمان دیگری به این اخلاق و رفتار نیاز داریم.

عارفه احمدی ادامه می‌دهد: وقتی به سیره پیامبر (ص) نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که وحدت و احترام به یکدیگر چقدر اهمیت دارد و اگر مسلمانان دست در دست هم باشند و مهربانی را سرلوحه زندگی قرار دهند، هیچ اختلافی نمی‌تواند میان دل‌هایشان فاصله بیندازد.

تأکید امام جمعه اهل‌سنت بر اتحاد مسلمانان

مولوی سیداحمد موسوی عبداللهی، امام جمعه اهل‌سنت اسدیه، نیز با تأکید بر ضرورت اتحاد مسلمانان، اختلاف و تفرقه را عامل اصلی سستی، ذلت و از دست رفتن هیبت امت اسلامی در برابر دشمنان دانست و گفت: جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین، نتیجه مستقیم فقدان انسجام واقعی در جهان اسلام است.

وی با استناد به آیه «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم» هشدار داد که نزاع و اختلاف، سستی و ضعف به همراه می‌آورد و هیبت، غیرت، عزت و شوکت مسلمانان را از بین می‌برد.

وی افزود: در طول تاریخ نیز مسلمانان هرگاه به عزت، کمال و سربلندی رسیده‌اند، در سایه اتحاد، انسجام، وحدت و یکپارچگی بوده است و امروز نیز نباید مفهوم حیاتی «امت» را فراموش کنیم.

اسدیه؛ میهمانی بزرگ مردم

رفته‌رفته بر شمار حاضران افزوده می‌شود. هر لحظه چهره‌ای تازه به جمع اضافه می‌شود و موج جمعیت، فضای جشن را پرشورتر می‌کند.

دست‌ها در دست هم گره می‌خورند و بالا می‌روند. دست‌هایی که کنار هم، تصویری از یکدلی می‌سازند. گویی مردم اسدیه با همین حرکت ساده می‌خواهند بگویند وحدت، وقتی دل‌ها کنار هم باشد، گسستنی نیست.

خانواده‌ها دست در دست فرزندانشان می‌آیند و صدای خنده کودکان با صلوات و نوای جشن درهم می‌آمیزد، گویی اسدیه آرام‌آرام خودش را به یک میهمانی بزرگ و مردمی سپرده است.

در حاشیه جشن، سیاه‌چادرها نیز برپا شده‌اند. چادرهایی که بوی زندگی، اصالت و خاطره‌های این دیار را با خود دارند. زیر سایه همین سیاه‌چادرها، مردمانی گرد هم آمده‌اند که سال‌هاست پای ایران و انقلاب ایستاده‌اند. مردمانی ساده و صمیمی که در بزنگاه‌های روزگار، وحدت را پاس داشته و برای سربلندی این سرزمین، همواره در کنار نظام و انقلاب مانده‌اند.

اینجا انگار جشن فقط برای تماشا کردن نیست بلکه هرکس به اندازه توانش سهمی در برپایی آن داشته و کودکان نیز سهم خود را با لبخند و شادی ادا می‌کنند؛ لبخندهایی ساده، اما به وسعت تمام یک جشن مردمی...