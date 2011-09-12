به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر جعفری فرمانده مرکز مقاومت بسیج شهرداری پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اعلام اینکه نخستین یادواره شهدای شهرداری تهران چهارشنبه هفته جاری در تالار وزارت کشور برگزار می شود گفت: یکی از ماموریت های اصلی مرکز مقاومت بسیج توسعه و گسترش فرهنگ بسیجی است.

وی با بیان اینکه این مراسم برای 148 شهید شهرداری تهران است، گفت: در بین این شهدا استاد حسن بنا از شهدای اول انقلاب، شهید حسین صابری از شهدای تفحص و اصغر شفاهی از شهدای ترور هستند.

وی افزود: شهدای آتش نشانی شهرداری مجموعا 34 نفر هستند که 17 نفر از آنها در دوران دفاع مقدس و 17 نفر آنها در عملیات امداد و نجات به شهادت رسیده اند.

فرمانده مرکز مقاومت بسیج شهرداری در تشریح برنامه های این نهاد گفت: در خصوص موضوعات فرهنگی اقدام به برگزاری یادواره شهدای شهرداری تهران کرده ایم و در خصوص موضوعات اجتماعی نیز بحث خدمات رسانی به جانبازان و معلولان شهر تهران را در دستور کار داریم که در منطقه 14 برای معلولان این طرح افتتاح شده است و در منطقه 15 نیز این طرح برای جانبازان در حال انجام است.

جعفری فعالیت در فضای سایبری را از دیگر اقدامات مرکز مقاومت بسیج شهرداری به شمار آورد و افزود: در نیمه شعبان سال جاری سایت 24 هزار شهید استان تهران طراحی شد که در این سایت برای هر شهید یک وبلاگ در نظر گرفته شده است و مسابقه ای هم در مرحله اول برای 3 هزار شهید برگزار شد.

وی تصریح کرد: بعد از برگزاری این یادواره بنا داریم که برای شهرداری مناطق و در گام بعدی برای همه 374 محله تهران یک یادواره شهدا برگزار کنیم.

فرمانده مرکز مقاومت بسیج شهرداری با بیان اینکه مرکز مقاومت بسیج شهرداری برنامه طرح تکریم ارباب رجوع را در دستور کار دارند به طوریکه از کارمندانی که دارای روحیه بسیجی هستند و به مشکلات مردم رسیدگی می کنند تجلیل خواهند شد، گفت: همچنین امسال برای 600 نفر از فرزندان کارکنان شهرداری تهران طرح نشاط و تعالی را برگزار و بر اجرای طرح نشاط و تعالی 3 هزار نفر دیگر نیز نظارت کردیم.

جعفری با بیان اینکه طرح شجره طیبه صالحین نیز از دیگر برنامه هایی است که در آن با مراجع دیدار خواهیم کرد ، گفت : ما جلسات پرسش و پاسخ در خصوص مسائل مختلف برگزار خواهیم کرد و پنجشنبه گذشته در نخستین برنامه خود با آیت الله جوادی آملی در دماوند دیدار کردیم.

وی یادآور شد: در ماه مبارک رمضان با حضور حجت الاسلام خاتمی، ابوالقاسمی، سردار همدانی و عراقی دوره آموزشی دو هفته ای را با موضوعات امامت و رهبری، اخبار و موضوعات سیاسی روز برای 1200 نفر از مدیران و فرماندهان بسیج شهرداری برگزار کردیم.

فرمانده مرکز مقاومت بسیج شهرداری با بیان اینکه در افتتاح و راه اندازی سایت تخصصی شیعیان جهان مشارکت داشته ایم گفت: سایت امام زادگان تهران نیز برای آشنایی شهروندان تهرانی با امامزاده هایی که در این شهر وجود دارند بهمن ماه افتتاح خواهد شد.

جعفری با بیان اینکه در طرح محسنین با کمیته امداد همکاری کردیم، گفت: در این طرح کارمندان شهرداری علاوه بر بودجه های مصوب که به مردم نیازمند تهران تعلق می گیرد مستقیما با کمک های نقدی که از فیش حقوقی آنها کسر می شود سرپرستی خانواده های نیازمند تهرانی را به عهده می گیرند.

وی افزود: همچنین در نیمه ماه مبارک رمضان در مراسمی که در برج میلاد برگزار شد 17 نفر از زندانیان جرائم غیر عمدی آزاد شدند.

فرمانده مرکز مقاومت بسیج شهرداری با بیان اینکه امسال آموزش 2 هزار نفر آتش نشان را در دستور کار داریم، گفت: 1000 نفر از بسیجیان طی سال جاری آموزش امداد و نجات می بینند.