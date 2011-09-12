لرستان جزء 5 استان امن کشور/ وجود سلاح زمینه ساز احساس ناامنی

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به وضعیت شاخص های امنیتی استان لرستان اظهار داشت: خوشبختانه بر اساس آمارهای موجود استان لرستان در زمینه وجود شاخص های امنیت جزء پنج استان اول کشور به شمار می آید.

وی با تاکید بر اینکه در استان لرستان معضلات و جرائم مهمه بسیار کم است، عنوان کرد: به عنوان مثال جرائمی مانند سرقت مسلحانه بانکها و طلافروشی ها، تجاوز به عنف و ... بسیار کم وجود دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه در حال حاضر مسئله سرقت های سازمان یافته در لرستان محدود و بسیار کم رخ می دهد، بیان داشت: این در حالیست که اگر سرقتی هم در لرستان رخ می دهد از جمله سرقتهای خرد است.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه مردم استان لرستان مردمی نجیب، متمدن، مهربان، با عاطفه و با فرهنگ هستند ادامه داد: باید در راستای القای احساس امنیت در استان لرستان به سایر استانهای دیگر نیز کار فرهنگی انجام شود.

وی در ادامه سخنان خود به وجود سلاح در میان برخی از مردم استان اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه وجود سلاح در میان مردم موجب ایجاد احساس ناامنی در استان می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان افزود: باید تا جایی که امکان دارد در راستای جمع آوری سلاح های موجود در دست مردم اقدام شود.

شریعت نژاد با بیان اینکه در حال حاضر جمع آوری سلاح به صورت موردی در لرستان صورت می گیرد عنوان کرد: رسانه ها نیز باید در راستای اطلاع رسانی و فرهنگسازی در زمینه خطرات وجود سلاح در دست مردم اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه در مجموع وضعیت امنیت در استان لرستان مطلوب است ادامه داد: سرمایه گذاران نیز می توانند با توجه به ظرفیتهای فراوان در لرستان با خیال راحت اقدام به سرمایه گذاری کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان یادآور شد: با وجود نگاه بدبینانه برخی نسبت به شرایط لرستان مردم این استان مردمی با فرهنگ و نجیب هستند.