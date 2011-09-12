پیام تسلیت محسن رضایی در پی درگذشت مادر شهیدان جهان آرا

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس به این شرح است : انا لله و انا الیه راجعون ، مادر مومنه و فداکار شهیدان والامقام جهان آرا پس از عمری تلاش ، مجاهدت ، صبوری و مقاومت به زیارت خدا بار یافت تا پاداش مجاهداتش را دریافت کند . بی تردید نام این بانوی نمونه از دیار مظلوم و قهرمان خرمشهر ، در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ماندگار است و امروز محمد جهان آرا و دو برادر شهیدش در محضر الهی میزبان این مادر گرانمایه اند.



اینجانب درگذشت این فقیده سعیده را به عموم مردم خوزستان به ویژه اهالی وفادار خرمشهر، بازماندگان آن مرحومه علی الخصوص به فرزندان عزیز و همسر گرانقدرش و نیز به قاطبه خانواده شهیدان تسلیت عرض می کنم و امیدوارم حضرت حق او را در سایه لطفِ حضرت زهرای مرضیه (س) مأوا دهد.



به گزارش مهر روئسای قوای مجریه و مقننه و همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پیام های جداگانه ای در گذشت مادر شهیدان جهان آرا را به خانواده وی تسلیت گفتند.