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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

شب‌های شعر و خاطره ویژه «عصر سوره» برگزار می‌شود

شب‌های شعر و خاطره ویژه «عصر سوره» برگزار می‌شود

در برنامه‌های «عصر سوره» که امسال از 27 تا 30 شهریور در تهران برپا خواهد شد چندین شب شعر و خاطره برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه هنری در نظر دارد امسال برنامه «عصر سوره» خود را ویژه جنبش بیداری اسلامی از 27 تا 30 شهریور ماه برگزار کند و ویژه برنامه‌های فرهنگی و ادبی متنوعی را نیز تدارک دیده است.

تالار اندیشه و تالار سوره حوزه هنری در روز یکشنبه 27 شهریورماه میزبان شب طنز در حلقه رندان، شب شعر بیداری اسلامی و شب خاطره است که از ساعت 17 تا 20 برگزار خواهد شد.

همچنین فردای آن روز در فضای سبز حوزه هنری، شب شعر بیداری اسلامی از ساعت 19 تا 20 برگزار خواهد شد و 29 شهریور هم شب شعر بیداری اسلامی و شب خاطره از ساعت 17 تا 20 برگزار می‌شود.

در روز 30 شهریور که آخرین روز برپایی «عصر سوره» نیز هست شب خاطره از ساعت 17 تا 19 در تالار سوره حوزه هنری برگزار خواهد شد.

حوزه هنری در خیابان سمیه، تقاطع خیابان حافظ میزبان این برنامه‌ها خواهد بود.

کد مطلب 1405703

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