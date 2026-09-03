به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی ظهر پنجشنبه در دیدار با علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر جایگاه راهبردی نظام تعلیم و تربیت در ساخت آینده کشور، توجه جدی به این حوزه را ضروری دانست و اظهار کرد: اگر قرار است زیربنای کشور در آینده محکم و متناسب با شرایط و نیازهای روز باشد، باید به وزارت آموزش و پرورش به معنای واقعی کلمه توجه شود.



وی با اشاره به پیامدهای جنگ تحمیلی در حوزه آموزش، افت تحصیلی را یکی از مسائل مهم پیش روی نظام آموزشی دانست و افزود: این شرایط موجب افت تحصیلی شده است و باید همه دست به دست هم دهند تا این عقب‌ماندگی جبران شود.



آیت‌الله سبحانی هشدار داد که استمرار افت تحصیلی می‌تواند پایه‌های کشور را در آینده تضعیف کند و از این رو جبران این وضعیت نیازمند توجه و اقدام جدی است.



آموزش نخستین گام تربیت است



وی با استناد به روایتی از امام حسن علیه‌السلام درباره آموزش فرزندان، بر تقدم تعلیم در فرآیند تربیت تأکید کرد و گفت: نخستین وظیفه، تعلیم است و تا آموزش نباشد و انسان خوبی‌ها و بدی‌ها را نشناسد، گرایش به اخلاق در او شکل نمی‌گیرد.



این مرجع تقلید مسئولیت فعالان آموزش و پرورش را مهم و سنگین توصیف کرد و افزود: مسئولان این مجموعه باید بدانند که جایگاه بزرگی دارند اما مسئولیت آنان بزرگ‌تر است.



معیشت معلمان باید مورد توجه باشد



آیت‌الله سبحانی در ادامه با تأکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان اظهار کرد: باید به زندگی و معیشت معلمان توجه شود.



وی همچنین درباره مدارس غیردولتی گفت: این مدارس نباید تعطیل شوند و افرادی که علاقه‌مند هستند باید بتوانند فرزندان خود را در این مدارس ثبت‌نام کنند.



این مرجع تقلید در عین حال بر ضرورت نظارت بر مدارس غیردولتی تأکید کرد و افزود: باید مراقبت شود فاصله میان مدارس غیردولتی و دولتی بسیار زیاد نشود.



انگیزه تربیت فرزند نباید از بین برود



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت خانواده‌ها در تربیت فرزندان اظهار کرد: انسان سرمایه خود را در دو راه مصرف می‌کند که یکی تربیت فرزند و کوشش برای فرزند و دیگری همراهی با دین است و نباید این انگیزه را از بین ببریم.



آیت‌الله سبحانی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، برای شهدای اخیر نیز درود فرستاد و نسبت به کسانی که به صورت وحشیانه به جان انسان‌ها افتاده‌اند، اعلام برائت و نفرین کرد.