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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

رستمی: واژگونی پراید در محور راز به بجنورد ۵ مصدوم داشت

رستمی: واژگونی پراید در محور راز به بجنورد ۵ مصدوم داشت

بجنورد- سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی از واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور راز به بجنورد خبر داد و گفت: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی، حسین رستمی اظهار کرد: پیش از ظهر پنجشنبه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور راز به بجنورد، محدوده دوراهی کلاته‌چنار، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد و بلافاصله نجاتگران پایگاه تنگه راز به محل حادثه اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: در این حادثه ۵ نفر دچار حادثه و هر ۵ نفر مصدوم شدند که نیروهای هلال‌احمر پس از انجام اقدامات امدادی اولیه، مصدومین را با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل کردند.

کد مطلب 6936538

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