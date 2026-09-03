رستمی: واژگونی پراید در محور راز به بجنورد ۵ مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی، حسین رستمی اظهار کرد: پیش از ظهر پنجشنبه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور راز به بجنورد، محدوده دوراهی کلاته‌چنار، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد و بلافاصله نجاتگران پایگاه تنگه راز به محل حادثه اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: در این حادثه ۵ نفر دچار حادثه و هر ۵ نفر مصدوم شدند که نیروهای هلال‌احمر پس از انجام اقدامات امدادی اولیه، مصدومین را با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل کردند.