محکومیت متخلف لوازم آشپزخانه به پرداخت ۶.۴ میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ری به پرونده ثبت نکردن انواع لوازم آشپزخانه به ارزش ۲۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال در سامانه جامع انبارها رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی محرز شد و متخلف به پرداخت ۶ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال جزای نقدی، معادل یک‌چهارم ارزش ریالی کالاهای ثبت‌نشده، محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: این پرونده پس از شناسایی تخلف در یکی از انبارها و ثبت نکردن موجودی کالا در سامانه جامع انبارها، از سوی پلیس امنیت اقتصادی پایگاه جنوب برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

جودکی خاطرنشان کرد: پرونده پس از طی مراحل قانونی در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان ری مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم محکومیت متخلف صادر شد.