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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

محکومیت متخلف لوازم آشپزخانه به پرداخت ۶.۴ میلیارد ریال

محکومیت متخلف لوازم آشپزخانه به پرداخت ۶.۴ میلیارد ریال

ری- مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از محکومیت یک متخلف به پرداخت ۶ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال جزای نقدی به دلیل ثبت نکردن موجودی لوازم آشپزخانه در سامانه جامع انبارها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ری به پرونده ثبت نکردن انواع لوازم آشپزخانه به ارزش ۲۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال در سامانه جامع انبارها رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی محرز شد و متخلف به پرداخت ۶ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال جزای نقدی، معادل یک‌چهارم ارزش ریالی کالاهای ثبت‌نشده، محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: این پرونده پس از شناسایی تخلف در یکی از انبارها و ثبت نکردن موجودی کالا در سامانه جامع انبارها، از سوی پلیس امنیت اقتصادی پایگاه جنوب برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

جودکی خاطرنشان کرد: پرونده پس از طی مراحل قانونی در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان ری مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم محکومیت متخلف صادر شد.

کد مطلب 6936534

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