30 استاد داوری جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی گلستان را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فلاح فر ظهر دوشنبه در حاشیه این جشنواره، با اشاره به واگذاری مسئولیت های اجرایی جشنواره به استان گلستان، گفت: گلستانی ها توانایی برگزاری جشنواره های جهانی بزرگتر را دارند.

وی با اشاره به میزبانی موفق استان گلستان در برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی گفت: جشنواره هجدهم نیز در بحث اجرایی و هم در بحث هنری و به لحاظ کمی و کیفی تغییرات داشته است.



وی با اشاره به تفاوت های جشنواره هجدهم با جشنواره دوره های گذشته، افزود: واگذاری بیشتر امور اجرایی به استان گلستان با توجه به تجربه سه ساله همکاری از تفاوت های مهم این جشنواره نسبت به سال قبل است.



فلاح فر تصریح کرد: تغییر زیرساخت های سخت افزاری، بهتر شدن تجهیزات و امکانات رفاهی و همکاری ارگان های اجرایی استان با جشنواره و کارگاه های عملی به نسبت سال گذشته بهتر شده است.



وی افزود: به لحاظ اجرایی جشنواره به جایی رسیده است که تیم اجرایی استان به لحاظ برخورداری از توانایی و تجربه، توانایی میزبانی و اجرای جشنواره های جهانی را دارد.



فلاح فر ادامه داد: نیروهای گلستانی در این چهار سال به این توان رسیده اند که بتوانند به استان های دیگر نیز در برگزاری جشنواره ها کمک کنند.



وی با اشاره به نبود فضای کارگاهی مناسب در جشنواره پانزدهم، گفت: با پیگیری مسئولان خوشبختانه این فضا به مکانی مناسب تغییر یافته و از امکانات کافی برخوردار است.



فلاح فر عنوان کرد: به لحاظ اجرایی جشنواره هجدهم نسبت به سه دوره قبل 100 درصد رشد داشته است.

فلاح فر گفت: انتخاب هنرجویان برای جشنواره به نسبت سال های گذشته روال منطقی تر و نزدیک به عدالت تری پیدا کرده است و کمیت متقاضیان جشنواره افزایش یافت.



وی افزود: در این دوره 17 استان جشنواره استانی برگزار کردند و تعداد زیادی از استان ها جلسات انتخاب آثار گذاشتند که با انجمن های هنرهای تجسمی اساتید نظر دادند و با انتخاب آنها آثار انتخاب شد.

فلاح فر در خصوص داوری های جشنواره افزود: علاوه بر اساتید کارگاه ها، تعدادی داور بعد از پایان کارگاه ها دعوت شده اند تا داوری به نحو شایسته آثار خلق شده را داوری کنند.



وی ادامه داد: تلاش شده در کارگاه های مختلف در هر جلسه داوری برای خودشان معیارهایی را برای داوری تعریف کنیم و انتخاب ها بر اساس یک معیار داوری باشد.



فلاح فر با اشاره به وجود خطاها در داوری جشنواره ها و تاثیرات سلیقه ای آن، تاکید کرد: غرض ورزی در جشنواره رخ نداده و تا وقتی هم هستم رخ نخواهد داد.



فلاح فر عنوان کرد: برنامه ریزی برای جشنواره نوزدهم از هم اکنون آغاز شده است و مشکلات را شناسایی می کنیم.