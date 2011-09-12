انتشار کتابخانه دیجیتالی "زائر" / آموزش حج بر روی موبایل زائران

حجت الاسلام روزبه برکت رضایی با اعلام خبر راه اندازی کتابخانه دیجیتالی زائر به خبرنگار مهر گفت: "کتابخانه زائر" عنوان نرم افزاری است با 80 کتاب کاربردی - آموزشی ویژه زائران حج و عمره که به همت حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت تولید و در اختیاز زائران قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این کتابخانه مشتمل بر 80 کتاب آموزشی و مورد نیاز زائران با موضوع‌های؛ اسرار و معارف حج ، تاریخ و اماکن مکه و مدینه، احکام و مناسک حج، خاطرات و سفرنامه‌ها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

حجت الاسلام برکت رضایی گفت: امکانات ویژه جستجو، قابلیت اتصال به دایره المعارفها و کتب مرجع از مزایای این کتابخانه دیجیتالی به شمار می رود.

وی افزود: این نرم افزار همچنین، مشتمل بر 200 تصویر از اماکن و مساجد مکه مکرمه و مدینه منوره می باشد. همچنین 80 نرم افزار ویژه تلفن همراه مشتمل بر 30 حلقه فیلم آموزشی برای زائران عمره وتمتع را از دیگر ویژگیهای این نرم افزاراست.

مدیر پایگاه اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری در پایان افزود: حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت در آینده نزدیک، نرم افزارهای کتابخانه جامع حج، کتابخانه های اسرار و مناسک، اعتقادات و پاسخ به شبهات، اماکن و آثار اسلامی، سفرنامه ها و خاطرات و عتبات عالیات و سوریه را تولید و در اختیار علاقمندان این حوزه قرار خواهد داد.

کتابخانه زائر توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت و با همکاری مرکز کامپیوتری نور تولید شده است که در هفته حج در اختیار زائران اعزامی به حج تمتع امسال قرار می‌گیرد.