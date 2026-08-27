  1. استانها
  2. فارس
۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

کارخانه قند ممسنی در مسیر بازگشت به چرخه تولید

کارخانه قند ممسنی در مسیر بازگشت به چرخه تولید

رستم-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حمایت دو بانک زیرمجموعه این وزارتخانه برای احیای کارخانه قند ممسنی و بازگشت این واحد صنعتی به چرخه تولید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه قند ممسنی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت کارخانه قند ممسنی برای مردم و کشاورزان منطقه گفت: ممسنی از مناطق مهم کشت چغندرقند است و تعطیلی کارخانه باعث شده محصول کشاورزان برای فرآوری به دیگر نقاط کشور منتقل شود.

وی افزود: بازگشت کارخانه به چرخه فعالیت می‌تواند ضمن تکمیل زنجیره تولید، زمینه فرآوری محصول در منطقه و افزایش درآمد کشاورزان را فراهم کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه گفت: بانک توسعه تعاون در حوزه کشاورزی قراردادی فعالیت‌های قابل توجهی دارد و می‌تواند در زمینه خرید محصولات کشاورزی نقش‌آفرینی کند.

وی ادامه داد: بانک رفاه کارگران نیز می‌تواند در بخش تعمیرات اساسی و آماده‌سازی کارخانه برای بازگشت به چرخه تولید حمایت‌های لازم را انجام دهد.

ورود فوری دو بانک برای احیای کارخانه

میدری در پایان تأکید کرد: با توجه به اهمیت این واحد برای منطقه، دو بانک زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرعت وارد عمل خواهند شد تا با فراهم شدن زمینه‌های لازم، کارخانه قند ممسنی دوباره راه‌اندازی شود.

کد مطلب 6929831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه