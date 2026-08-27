کارخانه قند ممسنی در مسیر بازگشت به چرخه تولید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه قند ممسنی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت کارخانه قند ممسنی برای مردم و کشاورزان منطقه گفت: ممسنی از مناطق مهم کشت چغندرقند است و تعطیلی کارخانه باعث شده محصول کشاورزان برای فرآوری به دیگر نقاط کشور منتقل شود.

وی افزود: بازگشت کارخانه به چرخه فعالیت می‌تواند ضمن تکمیل زنجیره تولید، زمینه فرآوری محصول در منطقه و افزایش درآمد کشاورزان را فراهم کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه گفت: بانک توسعه تعاون در حوزه کشاورزی قراردادی فعالیت‌های قابل توجهی دارد و می‌تواند در زمینه خرید محصولات کشاورزی نقش‌آفرینی کند.

وی ادامه داد: بانک رفاه کارگران نیز می‌تواند در بخش تعمیرات اساسی و آماده‌سازی کارخانه برای بازگشت به چرخه تولید حمایت‌های لازم را انجام دهد.

ورود فوری دو بانک برای احیای کارخانه

میدری در پایان تأکید کرد: با توجه به اهمیت این واحد برای منطقه، دو بانک زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرعت وارد عمل خواهند شد تا با فراهم شدن زمینه‌های لازم، کارخانه قند ممسنی دوباره راه‌اندازی شود.