علی‌محمد یوسفیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح‌های برق‌رسانی و گازرسانی به واحدهای دامداری روستای قاسم‌آباد بخش کویرات با هدف تکمیل زیرساخت‌های تولید و رفع مشکلات بهره‌برداران به بهره‌برداری رسید.

وی ابراز کرد: برای گازرسانی به این واحدها، یک‌هزار و ۲۰۰ متر شبکه گاز اجرا و علمک‌های مورد نیاز نصب شده که بیش از پنج میلیارد ریال هزینه داشته است. همچنین عملیات تقویت شبکه، کابل‌کشی و برق‌رسانی به مجتمع‌های دامداری با اعتباری افزون بر ۴۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

فرماندار آران و بیدگل با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در اجرای این پروژه‌ها تصریح کرد: این طرح‌ها با همکاری سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه ادارات برق و گاز، اجرا شده و نقش مؤثری در پایداری تولید و کاهش مشکلات زیرساختی واحدهای دامداری دارد.

وی همچنین از بهره‌برداری فاز نخست نیروگاه خورشیدی مزرعه نو خبر داد و گفت: این نیروگاه با هدف تأمین برق چاه‌های کشاورزی در زمینی به وسعت چهار هزار مترمربع احداث شده و ظرفیت نهایی آن ۳۵۰ کیلووات پیش‌بینی شده است.

یوسفیان افزود: در فاز نخست این طرح، نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵۰ کیلووات و سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد ریالی به بهره‌برداری رسیده که توان تولید حدود هشت هزار کیلووات‌ساعت برق در ماه را دارد.

وی تأکید کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در بخش کشاورزی، گامی مهم برای تأمین پایدار برق چاه‌ها، کاهش فشار بر شبکه برق و گسترش استفاده از انرژی‌های پاک در شهرستان است.

فرماندار آران و بیدگل همچنین از افتتاح دو واحد گلخانه تولید سبزی و صیفی در روستای یزدل بخش مرکزی خبر داد و افزود: هر یک از این واحدها در مساحت یک‌هزار مترمربع و با مجموع اعتبار ۴۵ میلیارد ریال احداث و به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: با توسعه حدود سه هکتار به سطح گلخانه‌های شهرستان، مجموع سطح گلخانه‌های آران و بیدگل به ۲۵ هکتار رسیده است.

یوسفیان مجموع اعتبار هزینه‌شده برای پروژه‌های افتتاح‌شده را حدود ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، توسعه کشت‌های نوین، تکمیل زیرساخت‌های واحدهای تولیدی و گسترش انرژی‌های پاک، از اولویت‌های مدیریت شهرستان آران و بیدگل است.