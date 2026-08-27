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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵

شکیبی‌نسب: راه دسترسی بندر نوشهر بار ترافیکی شهر را کاهش می‌دهد

شکیبی‌نسب: راه دسترسی بندر نوشهر بار ترافیکی شهر را کاهش می‌دهد

نوشهر -معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی گفت: بهره‌برداری از این مسیر ترافیک را می کاهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی‌نسب شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی پروژه راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی، روند اجرای این طرح و آخرین اقدامات انجام‌شده را بررسی کرد و بر ضرورت رفع موانع و تسریع در تکمیل پروژه تأکید داشت.

وی اظهار داشت: تکمیل این مسیر باید با جدیت بیشتری دنبال شود و موانع باقی‌مانده در مسیر اجرای پروژه هرچه سریع‌تر برطرف شود تا زمینه بهره‌برداری از راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر فراهم شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اهمیت این پروژه در ساماندهی تردد خودروهای سنگین افزود: با بهره‌برداری از مسیر اختصاصی، امکان انتقال خودروهای سنگین مرتبط با فعالیت بندر از معابر شهری به این مسیر فراهم خواهد شد.

شکیبی‌نسب ادامه داد: این اقدام ضمن تسهیل دسترسی به بندر، می‌تواند از حجم ترافیک در معابر شهری بکاهد و به افزایش ایمنی و روان‌تر شدن رفت‌وآمد شهروندان کمک کند.

وی افزود: توجه به نیروی انسانی از اولویت‌های سازمان بنادر و دریانوردی است و مدیران باید زمینه استفاده مناسب از ظرفیت کارکنان را در بخش‌های مختلف فراهم کنند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیشگیری از حوادث در بنادر تأکید کرد و اظهار داشت: باید به گونه‌ای عمل شود که حادثه‌ای در بنادر رخ ندهد و رعایت الزامات ایمنی در همه فعالیت‌ها با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست گفت: رعایت دقیق ضوابط HSE برای حفاظت از نیروی انسانی و تجهیزات ضروری است و باید عوامل خطر پیش از وقوع حادثه شناسایی و برطرف شوند.

شکیبی‌نسب همچنین ایمنی دریایی را موضوعی جدی و غیرقابل اغماض دانست و افزود: مشکلات و نواقص مرتبط با ایمنی دریایی باید به صورت ریشه‌ای بررسی و برطرف شوند تا زمینه وقوع حوادث از بین برود.

وی تصریح کرد: رویکرد مجموعه باید بر پیشگیری استوار باشد و با شناسایی نقاط حادثه‌خیز و رفع عوامل خطرزا، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه بر ضرورت تقویت ارتباط و همکاری میان سازمان بنادر و دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد و گفت: تعامل دوسویه با دستگاه‌های مرتبط می‌تواند روند هماهنگی، رفع مشکلات و پیشبرد فعالیت‌های بنادر را تسهیل کند.

شکیبی‌نسب افزود: ارتباط مؤثر و همکاری متقابل میان دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در رفع موانع و اجرای مطلوب برنامه‌های حوزه بندری دارد و این تعامل باید به صورت مستمر تقویت شود.

در این نشست همچنین موضوعات و مسائل مختلف مرتبط با حوزه‌های فعالیت اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان مازندران مطرح و درباره راهکارهای پیگیری و رفع مشکلات و بهبود روند فعالیت‌های این مجموعه بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 6929819

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