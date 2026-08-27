به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبینسب شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی پروژه راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی، روند اجرای این طرح و آخرین اقدامات انجامشده را بررسی کرد و بر ضرورت رفع موانع و تسریع در تکمیل پروژه تأکید داشت.
وی اظهار داشت: تکمیل این مسیر باید با جدیت بیشتری دنبال شود و موانع باقیمانده در مسیر اجرای پروژه هرچه سریعتر برطرف شود تا زمینه بهرهبرداری از راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر فراهم شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اهمیت این پروژه در ساماندهی تردد خودروهای سنگین افزود: با بهرهبرداری از مسیر اختصاصی، امکان انتقال خودروهای سنگین مرتبط با فعالیت بندر از معابر شهری به این مسیر فراهم خواهد شد.
شکیبینسب ادامه داد: این اقدام ضمن تسهیل دسترسی به بندر، میتواند از حجم ترافیک در معابر شهری بکاهد و به افزایش ایمنی و روانتر شدن رفتوآمد شهروندان کمک کند.
وی افزود: توجه به نیروی انسانی از اولویتهای سازمان بنادر و دریانوردی است و مدیران باید زمینه استفاده مناسب از ظرفیت کارکنان را در بخشهای مختلف فراهم کنند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیشگیری از حوادث در بنادر تأکید کرد و اظهار داشت: باید به گونهای عمل شود که حادثهای در بنادر رخ ندهد و رعایت الزامات ایمنی در همه فعالیتها با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به اهمیت رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست گفت: رعایت دقیق ضوابط HSE برای حفاظت از نیروی انسانی و تجهیزات ضروری است و باید عوامل خطر پیش از وقوع حادثه شناسایی و برطرف شوند.
شکیبینسب همچنین ایمنی دریایی را موضوعی جدی و غیرقابل اغماض دانست و افزود: مشکلات و نواقص مرتبط با ایمنی دریایی باید به صورت ریشهای بررسی و برطرف شوند تا زمینه وقوع حوادث از بین برود.
وی تصریح کرد: رویکرد مجموعه باید بر پیشگیری استوار باشد و با شناسایی نقاط حادثهخیز و رفع عوامل خطرزا، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه بر ضرورت تقویت ارتباط و همکاری میان سازمان بنادر و دستگاههای ذیربط تأکید کرد و گفت: تعامل دوسویه با دستگاههای مرتبط میتواند روند هماهنگی، رفع مشکلات و پیشبرد فعالیتهای بنادر را تسهیل کند.
شکیبینسب افزود: ارتباط مؤثر و همکاری متقابل میان دستگاههای مسئول، نقش مهمی در رفع موانع و اجرای مطلوب برنامههای حوزه بندری دارد و این تعامل باید به صورت مستمر تقویت شود.
در این نشست همچنین موضوعات و مسائل مختلف مرتبط با حوزههای فعالیت ادارهکل بنادر و دریانوردی استان مازندران مطرح و درباره راهکارهای پیگیری و رفع مشکلات و بهبود روند فعالیتهای این مجموعه بحث و تبادل نظر شد.
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