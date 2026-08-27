به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت طرحهای عمرانی، تولیدی و مسکن استان قم اظهار کرد: روند اجرای پروژههای عمرانی استان در مقاطع مختلف متوقف نشده و مجموعه دستگاههای اجرایی و شهرداریها در مسیر تکمیل طرحها و توسعه زیرساختها به فعالیت خود ادامه دادهاند.
وی افزود: نتیجه این استمرار و تلاش، آمادهسازی مجموعهای از طرحهای عمرانی و تولیدی برای بهرهبرداری در هفته دولت است که مجموع سرمایهگذاری انجامشده برای این پروژهها بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و در کنار آن ۲۲.۳ میلیون دلار سرمایهگذاری ارزی نیز به ثبت رسیده است.
سامری ادامه داد: این طرحها با هدف تقویت زیرساختهای استان، ارتقای سطح خدمات و ایجاد بستر مناسبتر برای رفاه عمومی اجرا شدهاند و بهرهبرداری از آنها میتواند بخشی از نیازهای توسعهای قم را پاسخ دهد.
وی با اشاره به عملکرد دستگاههای عمرانی استان در سالهای اخیر بیان کرد: ۱۸ دستگاه عمرانی و شهرداریهای قم در پیشبرد طرحهای توسعهای نقش داشتهاند و اجرای پروژهها حتی در شرایط ویژه و دوران جنگ نیز استمرار داشته است.
طرحهای عمرانی حتی یک روز متوقف نشد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت: در دوره جنگهای تحمیلی نیز پروژههای مختلف بهسازی، نوسازی و عمرانی استان در مدار اجرا قرار داشتند و طرحهایی همچون احداث آزادراه بزرگ شهید سلیمانی، ساخت مدارس و پروژههای انبوهسازی مسکن متوقف نشدند.
وی افزود: خدمتگزاران عرصه سازندگی در کنار مردم و رزمندگان، فعالیتهای عمرانی را دنبال کردند و تلاش شد شرایط ویژه کشور مانع استمرار روند توسعه و اجرای طرحهای زیربنایی در استان نشود.
سامری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت عمرانی استان در حوزه تأمین مسکن متمرکز شده است، اظهار کرد: مسئله مسکن یکی از مهمترین دغدغههای عمومی به شمار میرود و قم در این زمینه طی سالهای اخیر حجم قابل توجهی از پروژههای ساخت مسکن را در دستور کار قرار داده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرحهای مختلف در استان قم در حال ساخت است که بر اساس آمار موجود، این میزان ساختوساز، قم را با فاصلهای قابل توجه در جایگاه نخست کشور قرار داده است.
پیشرفت مسکن قم به ۹۴ درصد رسید
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به پروژه ۵۶۰ هکتاری پردیسان گفت: این ابرپروژه یکی از مهمترین طرحهای مسکن استان است و حدود ۳۰ هزار واحد مسکونی در این محدوده در حال احداث است.
وی ادامه داد: بررسی روند اجرای پروژههای مسکن در دو سال گذشته نشان میدهد که پیشرفت فیزیکی این طرحها از محدوده ۳۲ تا ۳۳ درصد به حدود ۹۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
سامری افزود: بخش عمده عملیات ساختوساز این پروژهها به پایان رسیده و متقاضیان اکنون در حال طی مراحل بانکی و فرآیندهای مربوط به تقسیط هستند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تعهد تحویل ۲۰ هزار واحد مسکونی در سال جاری برای استان قم در نظر گرفته شده که از این میزان تاکنون ۴ هزار و ۲۰۰ واحد به متقاضیان تحویل داده شده است.
قم سهمی فراتر از مساحت خود در افتتاحهای مسکن دارد
سامری با اشاره به برگزاری آیین سراسری افتتاح پروژههای مسکن کشور با حضور رئیسجمهور اظهار کرد: در این مراسم ۱۳۰ هزار واحد مسکونی و طرح مرتبط با حوزه مسکن در سراسر کشور به بهرهبرداری رسید که سهم استان قم از این مجموعه ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد و طرح بود.
وی افزود: مقایسه این آمار با سهم قم از مساحت کشور نشان میدهد که استان با وجود برخورداری از تنها ۱.۲ درصد از مساحت کشور، توانسته است ۱۰ درصد از مجموع افتتاحهای وزارت راه و شهرسازی را به خود اختصاص دهد.
سامری ادامه داد: این میزان از پروژههای افتتاحی در حوزه مسکن، بیانگر حجم فعالیتهای انجامشده در استان و تمرکز جدی مجموعه مدیریت اجرایی قم بر تسریع روند ساخت و تحویل واحدهای مسکونی است.
وی با اشاره به شرایط جمعیتی استان بیان کرد: قم به دلیل مهاجرپذیری و برخورداری از جمعیت جوان، همچنان با تقاضای قابل توجه برای مسکن مواجه است و پاسخگویی به این نیاز، نیازمند استمرار برنامهریزی و فعالیت دستگاههای متولی است.
توسعه مسکن با شتاب ادامه دارد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم تأکید کرد: برنامهریزیها برای پاسخگویی به نیاز متقاضیانی که همچنان در صف دریافت مسکن قرار دارند، ادامه دارد و دستگاههای مسئول باید روند اجرای طرحهای توسعهای این حوزه را با جدیت دنبال کنند.
وی گفت: هدفگذاری انجامشده در بخش مسکن تنها به تکمیل پروژههای موجود محدود نمیشود و استمرار طرحهای توسعه مسکن متناسب با نیاز استان نیز در دستور کار قرار دارد.
سامری در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه پروژههای آماده بهرهبرداری در هفته دولت در کنار روند پیشرفت طرحهای مسکن، بخشی از اقدامات عمرانی استان قم را تشکیل میدهد و استمرار اجرای این پروژهها با هدف تقویت زیرساختها و ارتقای سطح خدمات به مردم دنبال میشود.
قم- معاون استاندار قم گفت: پیشرفت فیزیکی پروژههای مسکن قم طی دو سال اخیر از حدود ۳۳ درصد به ۹۴ درصد رسیده و قم در این بخش جایگاه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت طرحهای عمرانی، تولیدی و مسکن استان قم اظهار کرد: روند اجرای پروژههای عمرانی استان در مقاطع مختلف متوقف نشده و مجموعه دستگاههای اجرایی و شهرداریها در مسیر تکمیل طرحها و توسعه زیرساختها به فعالیت خود ادامه دادهاند.
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