مهرداد مرادمند در حاشیه سفر به آران و بیدگل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی، از طرحهای پیشران دولت برای جبران ناترازی انرژی و حمایت از استمرار تولید در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی است.
وی ابراز کرد: بخش کشاورزی به دلیل قطعی برق چاهها که در برخی روزها بین پنج تا هفت ساعت به طول میانجامد، با مشکلاتی در تأمین آب و استمرار تولید مواجه است و استفاده از نیروگاههای خورشیدی میتواند بخشی از این کمبود را جبران و فعالیت چاههای کشاورزی را پایدار کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با قدردانی از مجری طرح و حمایتهای فرماندار و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، گفت: نیروگاه خورشیدی مزرعه نو نمونهای عملی از ظرفیت بخش کشاورزی برای استفاده از انرژی خورشیدی است و میتواند به الگویی برای دیگر بهرهبرداران منطقه تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان آران و بیدگل از ظرفیت مطلوبی برای بهرهمندی از انرژی خورشیدی برخوردار است و این ظرفیت باید در مسیر توسعه کشاورزی، کاهش هزینهها و پایداری تولید بهدرستی مورد استفاده قرار گیرد.
مرادمند ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان آمادگی دارد زمینه صدور مجوزهای لازم برای متقاضیان احداث نیروگاههای خورشیدی در اراضی کشاورزی را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم کند و برای تأمین تسهیلات مورد نیاز توسعه این طرحها نیز پیگیریهای لازم را انجام دهد.
وی همچنین همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان آران و بیدگل را در حمایت از بخش کشاورزی قابل تقدیر دانست و گفت: همراهی مدیریت جهاد کشاورزی، امور منابع آب، شرکت برق، شرکت گاز و سایر دستگاههای مرتبط میتواند زمینه خدماترسانی مؤثرتر به بهرهبرداران و تولیدکنندگان را فراهم کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت نیروگاه خورشیدی مزرعه نو اظهار کرد: این نیروگاه در زمینی به وسعت چهار هزار مترمربع و با ظرفیت نهایی ۳۵۰ کیلووات پیشبینی شده که فاز نخست آن با ظرفیت ۵۰ کیلووات و توان تولید حدود هشت هزار کیلوواتساعت برق در ماه به بهرهبرداری رسیده است.
وی تأکید کرد: توسعه چنین طرحهایی در مزارع شهرستان آران و بیدگل میتواند ضمن کاهش آثار ناشی از قطعی برق، زمینه استمرار فعالیت چاههای کشاورزی و دسترسی پایدارتر بهرهبرداران به آب مورد نیاز را فراهم کند.
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