هیچ نیروگاهی به اندازه بوشهر تحت کنترل و نظارت نبوده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، سرگئی کرینکو امروز در مراسم پیش راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گفت: مدتها منتظر چنین روزی بودیم و تقریبا 30 سال بود انتظار چنین روزی را می کشیدیم و خوشبختانه بالاخره به وقوع پیوست.

وی افزود: این پروژه منحصر به فرد بوده و نظیری در جهان ندارد زیرا در زیر ساخت های متعلق به این نیروگاه چیزهایی وجود داشت که هیچ کس حاضر به انجام چنین کاری نبود ولی متخصصان ایرانی و روسی متقبل آن شدند و البته موفق از کار درآمدند.

وی نکته دیگر در به نتیجه رساندن نیروگاه بوشهر را منحصر به فرد بودن این اجرا در عرصه بین الملل عنوان کرد و گفت: این پروژه همواره تحت کنترل های شدید بین المللی بوده است و علاوه بر بررسی هایی که آژانس بین المللی انرژی اتمی از آن کرده ارگان های نظارتی ایران و روسیه هم کنترل های دقیقی را بر آن داشته اند لذا فکر نمی کنم هیچ نیروگاهی به اندازه نیروگاه اتمی بوشهر تحت کنترل و نظارت بوده باشد.

سرگی کرینکو عامل دیگر در به ثمر نشستن این نیروگاه را توافق مداوم ایران و روسیه دانست و همچنین گفت: هرجا که نیاز به بازنگری بود با همکاری و توافق دو کشور کار ادامه پیدا می کرد.

وی با اعلام اینکه نیروگاه اتمی بوشهر سمبل استفاده از انرژی صلح آمیز است، گفت: این پروژه در همه شرایط منطبق بر استانداردهای بین المللی بوده و امروز هم می تواند سمبل همکاری فعال میان دو کشور به شمار آید.

وی علت دیگر برای نماد بودن نیروگاه بوشهر را تکمیل این پروژه در شرایط سخت سیاسی اعلام کرد و همچنین گفت: با چنین شرایطی شرکت ایرانی و روسی موفق شدند همه تعهدات خود را به انجام رسانند.

وی عامل مهم دیگر در نیروگاه اتمی را ایمنی این نیروگاه دانست و همچنین افزود: به رغم تاخیرهایی که در راه اندازی نیروگاه اتفاق افتاد ولی همیشه ایمنی آن عامل اصلی به شمار می رفت و هرجا کوچکترین احتمالی دیده می شد به قیمت طولانی تر شدن این پروژه آن مشکل راه رفع می کردیم.

وی در پایان با اعلام اینکه ما با ایران در همکاری های فنی به سطح بالای تفاهم رسیده ایم گفت: این همکاری ها در اینجا به پایان نمی رسد و ما دو پروتکل را امضا کرده ایم که اول اقداماتی در جهت امنیت بیشتر نیروگاه صورت بگیرد و دوم همکاری پرسنل روسی با این نیروگاه ادامه یابد.