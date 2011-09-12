اختصاص 200 میلیون تومان اعتبار برای تولید فیلم کوتاه در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان پیشدار عصر دوشنبه در مراسم جشن روز ملی سینما در بندرعباس با بیان اینکه چهار سالن سینما در هرمزگان وجود دارد، عنوان کرد: در سال گذشته 41 فیلم در سینماهای هرمزگان به نمایش درآمد که 102 هزار و 861 نفر این فیلمها را تماشا کردند.

وی با اشاره به برگزاری کلاسهای آموزشی سینما در انجمن سینمای جوانان هرمزگان، بیان داشت: برای تولید فیلمهای کوتاه امسال 200 میلیون تومان بودجه پیش بینی کرده ایم و امیدواریم با تشکیل سازمان سینمایی مشکل تولید فیلم در استانها برطرف شود.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ادامه داد: همچنین در آینده یک شورای نظارتی برای بررسی و حمایت از تولید فیلمهای کوتاه و فیلمنامه ها در هرمزگان تشکیل می شود.

پیشدار در خصوص مشکل قطعی برق سینما ستاره شهر بندرعباس گفت: هزینه بالای برق یکی از مشکلات سالنهای سینما است و با مذاکراتی که با فرمانداری بندرعباس انجام داده ایم این مشکل در حال رفع شدن است.

وی مد نظر قرار دادن تعهد و تخصص افراد تولید کننده فیلم را ضروری دانست و اظهار داشت: باید به محتوا و اثر گذاری فیلمها توجه بسیار زیادی صورت گیرد تا پولی که از بیت المال برای فیلمها هزینه می شود به هدر نرود.

به گفته پیشدارعلت تعطیلی بخش فیلم جشنواره اردیبهشت هرمزگان کاهش تولیدات سینمایی به دلیل نداشتن اعتبارات کافی بوده است.