کشت نشاء خربزه در تربت جام باید جایگزین کشت های سنتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اسماعیلی صبح سه شنبه در حاشیه معارفه جعفرجوادی مدیر جدید تربت جام اظهار کرد: کاربردی شدن سیستم کشت نشاء خربزه به کاهش مصرف آب، کاهش زمان انتظار برداشت محصول، تولید محصول سالم و افزایش درآمد و یکنواختی محصول می انجامد.

وی تصریح کرد: در سیستم کشت نشاء خربزه آلودگی میکروبی، قارچی و زیست محیطی از بین می رود و محصول سالمی وارد بازار مصرف می شود.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: کاربردی شدن سیستم کشت نشاء مقاومت گیاه را در برابر حوادث و بیماریها افزایش می دهد و مانع از هدر رفتن سرمایه های کشاورزان و خربزه کاران می شود.

وی بیان کرد: کاهش مصرف آب به میزان 50 درصد در بکارگیری سیستم کشت نشاء مهمترین راهبرد کاربردی شدن سیستم مذکور است.

وی افزود: هم اینک 18 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تربت جام زیرکشت خربزه قرار دارد.

به گفته وی 85 درصد از جمعیت کشاورزی شهرستان تربت جام به کشت خربزه مشغولند.